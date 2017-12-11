Белорусские школьники победили в конкурсе проектов по космонавтике в Москве

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учащиеся Республиканского центра инновационного и технического творчества победили на XV Всероссийском детском конкурсе научно-технических и художественных проектов по космонавтике "Звездная эстафета" в Москве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства образования.

Победу в астрономической секции одержали учащиеся Республиканского центра инновационного и технического творчества Валерия Бернард и Никита Фолынсков (педагог дополнительного образования Константин Цыркун), представившие проект "Космические линзы". Церемония награждения победителей и лауреатов прошла в Звездном городке. Дипломы 1-й степени белорусским школьникам вручил летчик-космонавт Владимир Титов.

На предварительном этапе в оргкомитет конкурса поступило более 400 работ юных исследователей, из них в финал отобрали 168. Учащиеся защищали проекты в 6 секциях: научно-технической, медико-биологической, астрономической, литературно-журналистской, исторической и художественной. Традиционно лидерами по количеству заявок стали художественная и литературно-журналистская секции. Члены жюри отметили большое количество работ, присланных в этом году и на научно-техническую секцию.

Финал конкурса был посвящен 60-летию полета первого искусственного спутника Земли. Его участниками стали школьники, гимназисты и представители учреждений дополнительного образования 13-16 лет. За право быть в финале боролись представители 30 регионов России и ближнего зарубежья.-0-