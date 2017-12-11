Новогодний фейерверк в Могилеве продлится 10 минут

В новогоднюю ночь в Могилеве устроят 10-минутный фейерверк. Его запустят в 01.30. Увидеть фейерверк можно будет на площади Славы — главной площадки празднования Нового года.



Фото с сайта fishki.net

Устроить фейерверк взялась одна из компаний сотовой связи, сообщили в горисполкоме.

В первый день 2018 года на площади Славы с 01.00 до 04.00 будет проходить «Новогодний танцевальный марафон» с конкурсами, играми и, конечно, Дедом Морозом, Снегурочкой и символом 2018 года по восточному календарю — Собакой.

Запланировано шоу ходулистов с новогодними сюрпризами и цирковые трюки.

Могилев проведет новогодние праздники">Выборы Снегурочки, концерт в костеле, уха. Как Могилев проведет новогодние праздники