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Новогодний фейерверк в Могилеве продлится 10 минут

12.12.2017 16:24 — Новости Общества | Tut.by  
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В новогоднюю ночь в Могилеве устроят 10-минутный фейерверк. Его запустят в 01.30. Увидеть фейерверк можно будет на площади Славы — главной площадки празднования Нового года.


Фото с сайта fishki.net

Устроить фейерверк взялась одна из компаний сотовой связи, сообщили в горисполкоме.

В первый день 2018 года на площади Славы с 01.00 до 04.00 будет проходить «Новогодний танцевальный марафон» с конкурсами, играми и, конечно, Дедом Морозом, Снегурочкой и символом 2018 года по восточному календарю — Собакой.

Запланировано шоу ходулистов с новогодними сюрпризами и цирковые трюки.

Могилев проведет новогодние праздники">Выборы Снегурочки, концерт в костеле, уха. Как Могилев проведет новогодние праздники

 
Теги: Могилев
 
 
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Его запустят в первый день 2018 года в 01.30.

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