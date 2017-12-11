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Обвиняемый в убийстве больше месяца скрывался в мядельских лесах
12.12.2017 16:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 дек — Sputnik. Следователи Минской области завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Мядельского района, который обвиняется в покушении на убийство двух женщин, сообщили в СК.
10 июля в деревне Корки Мядельского района были нанесены ножевые ранения двум женщинам. Подозреваемый скрылся с места происшествия. Более месяца 47-летний мужчина
"Расследование данного уголовного дела завершено. Действия обвиняемого квалифицированы как покушение на убийство двух лиц, ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 14 и п. 1 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса. Дело передано в прокуратуру для направления в суд", — сообщила Sputnik во вторник официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
С момента задержания обвиняемый находится под стражей, уточнила Белоног.
В ходе следствия было установлено: потерпевшая женщина и ее подруга приехали в деревню к матери, в одном доме с которой проживал ее сын.
На почве ранее сложившихся неприязненных отношений между родственниками произошел словесный конфликт, мужчина выхватил нож и нанес несколько ранений своей сестре, а затем ее подруге, рассказала Белоног.
По ее словам, женщины не растерялись и оказали сопротивление, после чего сообщили в милицию, мужчина скрылся в лесу, где прятался более месяца.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий обвиняемый был задержан сотрудниками милиции возле одного из заброшенных хуторов. Он рассказал, что днем прятался в лесах и болотах, питался в основном растительной пищей, а ночевал в заброшенных строениях", — сказала Белоног.
В ходе предварительного расследования были даны показания на месте, проведены допросы, психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина вменяем.
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На допросах задержанный сообщил, что в светлое время суток прятался в лесах и болотах, питался растительной пищей и ночевал в заброшенных строениях.
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