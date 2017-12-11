Обвиняемый в убийстве больше месяца скрывался в мядельских лесах

МИНСК, 12 дек — Sputnik. Следователи Минской области завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Мядельского района, который обвиняется в покушении на убийство двух женщин, сообщили в СК.

10 июля в деревне Корки Мядельского района были нанесены ножевые ранения двум женщинам. Подозреваемый скрылся с места происшествия. Более месяца 47-летний мужчина скрывался от правоохранительных органах в лесах , но был задержан оперативниками возле заброшенного хутора. На стадии предварительного расследования, он сотрудничал со следствием, давал показания.

"Расследование данного уголовного дела завершено. Действия обвиняемого квалифицированы как покушение на убийство двух лиц, ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 14 и п. 1 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса. Дело передано в прокуратуру для направления в суд", — сообщила Sputnik во вторник официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

С момента задержания обвиняемый находится под стражей, уточнила Белоног.

В ходе следствия было установлено: потерпевшая женщина и ее подруга приехали в деревню к матери, в одном доме с которой проживал ее сын.

На почве ранее сложившихся неприязненных отношений между родственниками произошел словесный конфликт, мужчина выхватил нож и нанес несколько ранений своей сестре, а затем ее подруге, рассказала Белоног.

По ее словам, женщины не растерялись и оказали сопротивление, после чего сообщили в милицию, мужчина скрылся в лесу, где прятался более месяца.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий обвиняемый был задержан сотрудниками милиции возле одного из заброшенных хуторов. Он рассказал, что днем прятался в лесах и болотах, питался в основном растительной пищей, а ночевал в заброшенных строениях", — сказала Белоног.

В ходе предварительного расследования были даны показания на месте, проведены допросы, психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина вменяем.