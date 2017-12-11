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Кобяков: страны ЦЕИ связывают Восток и Запад

12.12.2017 16:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 дек — Sputnik. Страны центрально-европейского региона призваны играть роль моста между Востоком и Западом, заявил во вторник премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.

Кобяков: страны ЦЕИ связывают Восток и Запад
© Sputnik / Виктор Толочко
Кобяков: председательство в ЦЕИ стало ценным опытом

Встреча глав и членов правительств стран Центрально-Европейской инициативы (ЦЕИ) прошла во вторник в Минске. Председательствующую в этом году в ЦЕИ Беларусь на встрече представлял премьер Андрей Кобяков.

"Страны нашего региона призваны сыграть особую геополитическую роль по созданию связующего моста между Востоком и Западом", — заявил Кобяков в Минске.

По словам главы Совмина, воспользоваться всеми преимуществами географического положения и избежать "побочных геополитических рисков" можно при совместимости и взаимодополняемости интеграционных процессов.

"В этом необходимое условие стабильности и устойчивого экономического роста в нашем регионе", — сказал премьер-министр.

Как отметил Кобяков, особый интерес для организации представляет использовании транзитного потенциала стран региона.

Центрально-Европейская инициатива сегодня объединяет 18 стран Европы. В следующем году председателем организации будет Хорватия.

 
Теги: Минск
 
 
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Необходимы стабильность и устойчивый экономический рост в регионе, уверен белорусский премьер.

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