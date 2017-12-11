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Расследование гибели 9-летнего мальчика от выстрела в Орше прекращено
12.12.2017 16:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 дек – Sputnik. Расследование дела о трагической гибели 9-летнего ребенка в Орше, которого из охотничьего ружья застрелил брат, прекращено, сообщила Sputnik во вторник официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.
© Sputnik / Виктор Толочко
Трагедия произошла в Орше 5 августа: вечером 13-летний мальчик взял отцовское ружье и
"Старший брат еще не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, поэтому расследование было прекращено", – сказала Сахарова.
Она также уточнила, что следователи не нашли в действиях отца погибшего ребенка состава преступления – в отношении него проводилась проверка на предмет ненадлежащего хранения огнестрельного оружия.
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Следователи не нашли в действиях отца погибшего ребенка состава преступления.
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