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Расследование гибели 9-летнего мальчика от выстрела в Орше прекращено

12.12.2017 16:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 дек – Sputnik. Расследование дела о трагической гибели 9-летнего ребенка в Орше, которого из охотничьего ружья застрелил брат, прекращено, сообщила Sputnik во вторник официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

Расследование гибели 9-летнего мальчика от выстрела в Орше прекращено
© Sputnik / Виктор Толочко
Подросток из Орши случайно застрелил брата

Трагедия произошла в Орше 5 августа: вечером 13-летний мальчик взял отцовское ружье и случайно выстрелил в брата. Ребенка доставили в больницу, но спасти его не удалось. По факту Оршанским межрайонным отделом СК было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 144 Угловного кодекса Беларуси (причинение смерти по неосторожности).

"Старший брат еще не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, поэтому расследование было прекращено", – сказала Сахарова.

Она также уточнила, что следователи не нашли в действиях отца погибшего ребенка состава преступления – в отношении него проводилась проверка на предмет ненадлежащего хранения огнестрельного оружия.

СК рассказал подробности "огнестрела", от которого погиб мальчик в Орше>>

 
Теги: Минск
 
 
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Следователи не нашли в действиях отца погибшего ребенка состава преступления.

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