Областной день подписчика пройдет 14 декабря



Декабрь. Четверг. Подписка.

Так и хочется продлить эту строку, чтобы получился мини-стих: «Районка – первой в списке». И хочется верить, что в ближайший четверг, 14 декабря, когда в отделениях связи района будет проходить областной день подписчика, вы, оформляя квитанцию на 2018 год, не забудете туда вписать свою районную газету «Да новых перамог».

Городское отделение связи в этот день будет располагать образцами наших цветных календарей, которые достанутся каждому читателю с первым январским номером в качестве подарка, если вовремя позаботится о подписке.

Откликаясь на предложение вашего почтальона получать с января газету по средам и субботам, вы еще и поможете ему набрать бонусы в конкурсе, который для работников отделений связи объявила редакция нашей газеты. А квитанция с датой 14.12.2017 станет купоном на одно бесплатное поздравление в радиоэфире «Вестника Клетчины» на протяжении целого полугодия!

Вот столько приятных сюрпризов ждет вас впереди, если вы останетесь в рядах тех, кто предан газете своего региона или готов пополнить ряды вновь подписавшихся на нее.

Конечно же, подписная кампания продолжается на все издания, представленные в специальном каталоге – как республиканские газеты и журналы, так и на областную газету «Минская правда». Помните, «Да новых перамог» не конкурирует с ними, а выполняет свою исключительную роль – местного информатора, аналитика, рекламного щита. И вашего друга, к которому можно обратиться с вопросом, за советом, разъяснением и поддержкой.