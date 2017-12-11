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В Беларуси 70% женщин имеют патологию. И чаще всего она не связана с гинекологией
12.12.2017 17:14 — Новости Общества | Tut.by
В Беларуси 70 из 100 женщин имеют ту или иную патологию. При этом лидирующее место занимает экстрагенитальная патология. Это различные заболевания, которые не являются гинекологическими и акушерскими осложнениями. Об этом на втором съезде ученых Беларуси во время секционного заседания «Медицинские и фармацевтические науки» рассказал Константин Вильчук, директор РНПЦ «Мать и дитя».
Экстрагенитальная патология особенно выражена у пациенток, например, с тяжелыми сердечными заболеваниями, сахарным диабетом. За последние 10 лет заболеваемость сахарным диабетом среди беременных выросла с 0,1% до 1%.
По словам Константина Вильчука, с развитием трансплантологии медики помогли стать мамами 34 женщинам с трансплантированными органами. Среди них мамы с пересаженными почками, комплексом «почка и печень», сахарным диабетом и пересаженной почкой.
— Эта группа пациентов требует дальнейшего наблюдения и разработки новых технологий, — заметил он.
При этом в своем докладе Константин Вильчук отметил, что в Беларуси улучшаются показатели младенческой и материнской смертности. Напомним, что за семь месяцев этого года младенческая смертность
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В Беларуси 70 из 100 женщин имеют ту или иную патологию. При этом лидирующее место занимает экстрагенитальная патология. Это различные заболевания, которые не...
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