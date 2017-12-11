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Лукашенко назначил стипендии талантливой молодежи
12.12.2017 18:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 дек – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко решил поощрить талантливую молодежь за успехи в учебе, науке и профессиональном мастерстве, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.
© Sputnik/ Сергей Березин
Финансовые средства будут направлены 1147 учащимся и студентам, которые достигали высоких результатов в учебе, научной деятельности и профессиональном мастерстве.
Как рассказали в пресс-службе, премиями и поощрительной стипендией (сроком на год) с вручением нагрудного знака "Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў і студэнтаў" поощрены 27 победителей международных олимпиад.
"Денежных премий удостоены 1120 победителей международных и республиканских олимпиад по учебным предметам, конкурсов профессионального мастерства и научных работ", – добавили в пресс-службе.
Направление на обеспечение адресной господдержки одаренной молодежи средств, уверены в пресс-службе, свидетельствует о внимании государства к подрастающему поколению.
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Более 1100 учащихся получат денежные премии и поощрительные стипендии за высокие результаты в учебе и науке.
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