Лукашенко назначил стипендии талантливой молодежи

МИНСК, 12 дек – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко решил поощрить талантливую молодежь за успехи в учебе, науке и профессиональном мастерстве, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.



© Sputnik/ Сергей Березин Лукашенко назначил стипендии 100 молодым ученым

Финансовые средства будут направлены 1147 учащимся и студентам, которые достигали высоких результатов в учебе, научной деятельности и профессиональном мастерстве.

Как рассказали в пресс-службе, премиями и поощрительной стипендией (сроком на год) с вручением нагрудного знака "Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў і студэнтаў" поощрены 27 победителей международных олимпиад.

"Денежных премий удостоены 1120 победителей международных и республиканских олимпиад по учебным предметам, конкурсов профессионального мастерства и научных работ", – добавили в пресс-службе.

Направление на обеспечение адресной господдержки одаренной молодежи средств, уверены в пресс-службе, свидетельствует о внимании государства к подрастающему поколению.