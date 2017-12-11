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Могилевское спецучилище: чем о нем известно и кто там учится

12.12.2017 19:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 дек – Sputnik. Могилевское специальное училище закрытого типа попадало в белорусские новости уже несколько раз, задолго до скандала с избиением учащихся.

Могилевское спецучилище: чем о нем известно и кто там учится
© Фото: Facebook / Оксана Соленюк
Соленюк: руководители спецучилища заключены под стражу за избиения

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора Могилевского спецучилища закрытого типа и его заместителя: они подозреваются в избиении учеников после попытки сбежать.

Что такое закрытое спецучилище?

Понятие закрытых учреждений образования закреплено в Беларуси действующим Кодексом об образовании.

Так, указано, что подобные заведения предназначены для детей, "нуждающихся в особых условиях воспитания", а также для учеников с особенностями психофизического развития и состоящих на учете нарколога.

Другими словами, в закрытые учреждения отправляют учиться "трудных" подростков – они там получают и образование, и воспитание. Чаще всего туда попадают за употребление алкоголя и кражи.

Чем известно Могилевское спецучилище?

Могилевское специальное училище закрытого типа №2 имеет свой профиль – деревообработку. Здесь учатся трудные подростки со всей Беларуси, а некоторые педагоги или родители и вовсе иногда пугают детей за плохое поведение отправлять туда.

Могилевское спецучилище: чем о нем известно и кто там учится
© Pixabay
Расследуется избиение подростков руководителями спецучилища в Могилеве

Несколько лет назад, в 2014 году, из могилевского училища сбежали сразу 34 ученика – часть из них вернулись самостоятельно, другие же были найдены сотрудниками милиции.

Кроме того, двое подростков сбегали в прошлом году в Россию – не из спецучилища, а из-за того, что девушку могли определить туда. Потом юные влюбленные в страну вернулись, и отправлять их в учреждения передумали. Шестеро подростков сбегали из спецучилища №2 и в этом году – в августе

О причинах побегов из училища никто не сообщал, однако матери некоторых подростков в интервью белорусским изданиям признавались, что сыновья боятся туда возвращаться.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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После скандала с избиением учащихся в учреждении закрытого типа многие стали интересоваться: чем вообще занимаются в подобных спецучилищах?

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