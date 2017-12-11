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"Психология навынос" расскажет, как бороться со страхом перемен и неизвестности

12.12.2017 20:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Перед Новым годом нам свойственно не только оглядываться назад, но и планировать жизнь на будущий год: составлять списки желаний и целей, многие из которых связаны с тем, чтобы начать что-то делать с чистого листа. Но ведь начинать бывает так страшно!


Фото: pixabay.com

В новом выпуске программы «Психология навынос» поговорим о том, как не сдаться и не сдуться на полпути, а главное — не бояться перемен.

Подключившись к плееру прямого эфира в среду, 13 декабря в 17.00 на TUT.BY, вы узнаете:

лайфхак, как захотеть сделать скучную работу (например, помыть посуду);

почему мы ждем понедельника, нового года, первого дня месяца или растущей луны, а не начинаем «здесь и сейчас»;

почему человек саботирует свои желания — вроде и очень хочет, но оттягивает до последнего;

бывают ли «правильные» и «неправильные» (не идущие изнутри, а навязанные извне) желания;

почему списки желаний и целей, которые мы составляем в Новый год, обычно совершенно и не работают — и как составить такой, который будет;

как бороться со страхом перемен и неизвестности;

какая стратегия эффективнее: все или ничего или «маленьких шажков», но каждый день;

как найти баланс между упорным, но безрезультатным следованием одной цели и прыганьем с одной задачи на другую, отступая при малейших трудностях на горизонте?

Ответы на эти и многие другие вопросы — в программе «Психология навынос» с психологом Павлом Зыгмантовичем и журналистом Ольгой Какшинской.

До встречи в прямом эфире!

Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook.

Связь с автором: Facebook, «ВКонтакте», YouTube.

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