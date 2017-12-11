Приговор топ-менеджерам Беларусбанка, осужденным за взятки на 700 тыс долларов, оставлен в силе

Судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда оставила без изменения приговор первой инстанции в отношении бывших топ-менеджеров Беларусбанка Геннадия Господарика и Николая Цырто. Об этом сообщила помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шильвян.



Фото: Ольга Лойко, TUT.BY

Заседание судебной коллегии Мингорсуда прошло 12 декабря. Приговор суда Центрального района Минска оставлен без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения, сообщила Шильвян.

Бывшего первого зампреда правления Беларусбанка Геннадия Господарика сотрудники КГБ задержали в июне 2016 года в момент получения взятки в размере 14 тысяч долларов. По версии следствия, с 2010 по 2015 годы он получил более 215 тысяч долларов . Чтобы погасить ущерб, Господарик добровольно выдал облигации на сумму, превышающую 200 тысяч долларов.

Второй фигурант громкого дела, начальник управления Николай Цырто, вину признал частично . Его обвинили в получении взяток на сумму в 500 тысяч долларов.

Процесс по громкому делу длился почти два месяца. Господарика признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении служебными полномочиями. Николай Цырто признан виновным по ч. 2 ст. 431 УК «Дача взятки» и ч. 2 ст. 431 «Подстрекательство к даче взятки». Судом Центрального района Минска 8 сентября топ-менеджеры были приговорены к 7,5 годам и 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества.