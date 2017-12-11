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Приговор топ-менеджерам Беларусбанка, осужденным за взятки на 700 тыс долларов, оставлен в силе
12.12.2017 21:10 — Новости Общества | Tut.by
Судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда оставила без изменения приговор первой инстанции в отношении бывших топ-менеджеров Беларусбанка Геннадия Господарика и Николая Цырто. Об этом сообщила помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шильвян.
Заседание судебной коллегии Мингорсуда прошло 12 декабря. Приговор суда Центрального района Минска оставлен без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения, сообщила Шильвян.
Бывшего первого зампреда правления Беларусбанка Геннадия Господарика
Второй фигурант громкого дела, начальник управления Николай Цырто,
Процесс по громкому делу длился почти два месяца. Господарика признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении служебными полномочиями. Николай Цырто признан виновным по ч. 2 ст. 431 УК «Дача взятки» и ч. 2 ст. 431 «Подстрекательство к даче взятки». Судом Центрального района Минска 8 сентября топ-менеджеры
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Приговор суда Центрального района Минска оставлен без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения
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