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Карпенко: насилие в отношении детей и подростков недопустимо

12.12.2017 21:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 дек – Sputnik. Насилие в отношении детей и подростков недопустимо, независимо от того, в каком учебном заведении они обучаются, об этом заявил министр образования Беларуси Игорь Карпенко в интервью телеканалу ОНТ.

Карпенко: насилие в отношении детей и подростков недопустимо
© Фото: Facebook / Оксана Соленюк
Соленюк: руководители спецучилища заключены под стражу за избиения

"Наша принципиальная позиция, что насилие в учебном заведении недопустимо независимо от того, закрытое оно или открытое", – подчеркнул он.

По словам Карпенко, после инцидента в Могилевском спецучилище Министерство образования провело свое служебное расследование. "Есть те недостатки, которые мы видим и которые будут устранены. В свою очередь следствие покажет, кто виноват, в какой мере виноват и к какой ответственности они будут привлечены в соответствии с законодательством", – рассказал он.

Ранее стало известно, что в отношении руководства спецучилища №2 в Могилеве было возбуждено уголовное дело за избиение шестерых несовершеннолетних учащихся. Один из подростков из-за полученных травм был доставлен в больницу, позже представители Министерства образования заявили, что он повредил позвоночник при побеге. Директора и заместителя директора спецучилища заключили под стражу.

Спецучилища – это учебные заведения для трудных подростков, а также для учеников с особенностями психофизического развития и состоящих на учете нарколога. Известно, что это не первый случай побега учащихся из могилевского спецучилища №2.

Министерство: подросток из спецучилища повредил позвоночник при побеге >>

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Министерство образования провело служебное расследование касательно избиения подростков в Могилевском спецучилище, правовую оценку инцидента даст следствие.

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