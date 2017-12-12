Проспект Строителей с микрорайоном Билево планируют соединить в 2019 году

Проспект Строителей намерены продлить всего на километр, он протянется до улицы Короткевича в микрорайоне Билево. Но этого достаточно, чтобы разгрузить в час пик соседний Московский проспект, сообщает телерадиокомпания «Витебск».

Сейчас на площадке активно работают сразу 10 подрядных организаций. Задача номер один — вынос инженерных коммуникаций: газо- и водопровода, теплотрассы, электросетей. Полным ходом идут работы и в заброшенном подземном переходе на пересечении улицы Петруся Бровки и проспекта Строителей. Из него уже откачали воду — на ушло около 10 дней.

По проекту ширина новой трассы составит 12,5 метра. В планах — сделать широкими и тротуары. Обещают и велодорожки.