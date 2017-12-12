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Корпус БРУ в Могилеве достроят к сентябрю 2018 года, если Союзное государство даст денег

13.12.2017 06:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Недостроенный учебный корпус Белорусско-Российского университета в Могилеве планируют сдать в эксплуатацию в сентябре 2018 года. Это станет возможным, если деньги на строительство выделит бюджет Союзного государства. По предварительной договоренности, финансирование будет, пишет ИА «Могилевские ведомости».


Фото: euroradio.fm

Бюджет Союзного государства планирует выделить деньги для завершения строительства и закупку мебели. В ближайшее время уже могут подписать соответствующие документы.

Учебный корпус БРУ на проспекте Мира недалеко от пересечения с улицей Ленинской находится в списке долгостроев Могилева с 1990-х годов — на завершение строительства не было денег. Сейчас стройка законсервирована.

 
Теги: Могилев
 
 
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Есть предварительная договоренность на финансирование, но документы пока не подписаны.

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