Корпус БРУ в Могилеве достроят к сентябрю 2018 года, если Союзное государство даст денег

Недостроенный учебный корпус Белорусско-Российского университета в Могилеве планируют сдать в эксплуатацию в сентябре 2018 года. Это станет возможным, если деньги на строительство выделит бюджет Союзного государства. По предварительной договоренности, финансирование будет, пишет ИА «Могилевские ведомости» .



Фото: euroradio.fm

Бюджет Союзного государства планирует выделить деньги для завершения строительства и закупку мебели. В ближайшее время уже могут подписать соответствующие документы.

Учебный корпус БРУ на проспекте Мира недалеко от пересечения с улицей Ленинской находится в списке долгостроев Могилева с 1990-х годов — на завершение строительства не было денег. Сейчас стройка законсервирована.