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Корпус БРУ в Могилеве достроят к сентябрю 2018 года, если Союзное государство даст денег
13.12.2017 06:58 — Новости Общества | Tut.by
Недостроенный учебный корпус Белорусско-Российского университета в Могилеве планируют сдать в эксплуатацию в сентябре 2018 года. Это станет возможным, если деньги на строительство выделит бюджет Союзного государства. По предварительной договоренности, финансирование будет, пишет
Бюджет Союзного государства планирует выделить деньги для завершения строительства и закупку мебели. В ближайшее время уже могут подписать соответствующие документы.
Учебный корпус БРУ на проспекте Мира недалеко от пересечения с улицей Ленинской находится в списке долгостроев Могилева с 1990-х годов — на завершение строительства не было денег. Сейчас стройка законсервирована.
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Есть предварительная договоренность на финансирование, но документы пока не подписаны.
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