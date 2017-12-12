Погода оставшейся зимы, мода на анализ ДНК и неудачная шутка Comedy Woman - все за вчера

Доброе утро!

Как вы думаете, в новогоднюю ночь будем лепить снежную бабу или хлюпать ботинками по лужам? А январь с февралем какими будут? Все разузнали для вас — читайте .





ВАЖНОЕ

В Москве прошло Олимпийское собрание — и там сегодня все единогласно выступили за участие российских спортсменов на Олимпиаде-2018 в нейтральном статусе. Но состав команд будут утверждать не российские спортивные функционеры .

БГУ вошел в московский международный рейтинг вузов — но место его, конечно, не впечатляет .

Составили топ-10 товаров и услуг, которые больше всего подорожали с начала года . Вот вы, например, заметили, что яблоки подорожали в полтора раза?! Да-да, вот так — тихенько, незаметненько…

Помните, мы вчера писали о том, что подросток из могилевского спецучилища попал в больницу с переломом позвоночника, а в отношении директора и его заместителя возбуждено уголовное дело за то, что те избили несовершеннолетних? Вчера о ситуации высказался Минобр — и вот что там думают о том, откуда перелом и травмы .

Ситуация в Израиле снова накаляется: ХАМАС объявило о начале третьей интифады из-за решения Трампа по Иерусалиму. Все подробности — здесь .





А сам Трамп вчера объявил о подготовке новой высадки на Луну : «Мы лидеры, мы останемся лидерами, и мы собираемся увеличить наше преимущество во много раз». Последняя лунная миссия, напомним, завершилась в 1972 году.

ПОПУЛЯРНОЕ

Сегодня в Беларуси модно делать генетическую экспертизу. Стоит соседям или родным обронить, что ребенок не очень похож на папу, или жене во время ссоры произнести, что папа у ребенка другой, и спустя время пара понимает: без анализа ДНК не обойтись. Кто, как и за сколько его сделает — рассказываем здесь . Но только вы не горячитесь, ладно? Говорят, всего 2% белорусов воспитывают не своих детей.

Встретился нашей читательнице очередной хитрый таксист — и ка-а-а-ак выкатил ей счет за поездку! После того, как девушка не стала платить 52 рубля, тот повез ее в милицию — конечно, по счетчику !

К нам пришли дискаунтеры очередной российской сети. Пока всего три магазина и не в столице — но, говорят, это только начало: пока уровень жизни падает, жесткие дискаунтеры будут процветать ( и вот что такое эти самые «жесткие» дискаунтеры ).

А в Comedy Woman на днях так пошутили, что пришлось заминать едва ли не дипломатический скандал и вызывать ОМОН. Если не смотрели, рассказываем, в чем там дело было .

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Статистика говорит: белорусы сейчас очень интересуются кредитами. Но одного желания взять денег в долг часто бывает мало — может подвести кредитная история. Рассказываем, как правильно ее «читать» и как, не наделав глупостей, улучшить .

Нас уверяют, что преподаватели в среднем зарабатывают уже «попиццот». В Минской области — аж более 1300 рублей в среднем. Но нам сразу казалось, что такую радужную картинку в своих расчетных листках наблюдают не все — оказалось, не ошиблись .

Что ни Новый год — одно и то же! В детские сады запретили приглашать Дедов Морозов «со стороны» : мол, или своими силами обеспечьте, или пусть сам придет в управление образования, чтобы согласовать кандидатуру и программу. Садики в ужасе — до утренников неделя! — а мы, в свою очередь, рады, что в нашем образовании других проблем не осталось!

Ну, а напоследок не можем не предупредить вас: никогда не грейте вареные яйца в микроволновке. Слышите? Никогда !





Все новости вторника, 12 декабря

Кстати. Сегодня в Минске пройдет финал крупнейшего конкурса социальных проектов — Social Weekend. Жюри выберет обладателя Гран-при и победителей в нескольких номинациях, которые получат призы от 1500 до 10 000 рублей. А мы вам предлагаем выбрать обладателя приза зрительских симпатий — вот здесь все претенденты, заходите, изучайте, голосуйте . Времени у вас — до 16.00.

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