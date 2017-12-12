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Погода оставшейся зимы, мода на анализ ДНК и неудачная шутка Comedy Woman - все за вчера
13.12.2017 07:36 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Как вы думаете, в новогоднюю ночь будем лепить снежную бабу или хлюпать ботинками по лужам? А январь с февралем какими будут?
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Как вы думаете, в новогоднюю ночь будем лепить снежную бабу или хлюпать ботинками по лужам? А январь с февралем какими будут?
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