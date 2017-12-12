Жители Витебска три дня могут звонить на прямые линии по вопросам ЖКХ

Для жителей Витебска в течение трех дней будут работать «прямые линии» по вопросам ЖКХ. Звонить чиновникам можно 13, 14, 15 декабря.

13, 14, 15 декабря с 9.00 до 16.00 по телефону 8−0212−34−54−87 можно поговорить с управляющим ЖРЭТ Витебска Виталием Марксовичем Ивановым по вопросам обслуживания жилищного фонда.

14 декабря с 10.00 до 12.00 по телефону 8−0212−33−60−97 пройдет «прямая линия» генерального директора городского ЖКХ Александра Васильевича Кушарева. Ему можно задать вопросы по поводу капитального и текущего ремонта жилфонда, благоустройства придомовых территорий, содержания улично-дорожной сети, зеленых насаждений, сообщает сайт городской администрации.