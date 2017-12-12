Чудо для детей, теплые носки для бездомных. Кому и как помочь перед Новым годом и Рождеством

Помочь Деду Морозу с подарками, собрать Рождественскую коробку, оплатить подписку для ребенка в детском доме, подарить немного тепла человеку без жилья. TUT.BY собрал благотворительные акции, которые помогут всем нам стать немного волшебником.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Игрушки и аукцион в помощь Деду Морозу

Белорусский детский хоспис устроит Рождественский благотворительный аукцион. На аукционе обещают лоты, созданные белорусскими художниками и дизайнерами. Известно еще, что разыграют лот с автографом Сергея Шнурова. Вход на аукцион только по предварительной регистрации (+375 29 650 48 70). Он пройдет в Минске: 21 декабря, в галерее «ДК» (улица Герцена, 2а), в 19.00.

Белорусский детский хоспис рассказал TUT.BY, что Деду Морозу, который будет поздравлять подопечных, нужна помощь. 21 декабря пройдет новогодний праздник, нужны поощрительные призы для ребят. Кроме того, хоспис с подарками поедет по семьям. Для этих добрых дел нужны небольшие мягкие игрушки, развивающие игры, наборы ЛЕГО. Внимание: приносить можно только новые игрушки!

Помочь подопечным Белорусского детского хосписа можно всегда, не только под Новый год. Как сделать пожертвование, подробно расписано TUT .

Гродненский детский хоспис ищет команды Дедов Морозов и Снегурочек — нужна помощь, чтобы поздравлять детей, которые не могут быть на праздниках по состоянию здоровья.

Коробочки к Рождеству

Уже не первый год в Беларуси собирают «Рождественские коробочки» . В этом году волонтерам нужно собрать 1757 коробочек для детей из детских домов, приютов и для семей, которые находятся в социально опасном положении. В коробочки будут вкладывать подарки. Это могут быть канцтовары, шампунь, мыло, зубные пасты и щетки, раскраски для детей, фломастеры, карандаши, сладости и многое другое.

Организатор акции — протестантская церковь. Пакеты с подарками можно до 17 декабря приносить по адресу Старовиленская, 129. Коробочки просят не запаковывать самим, это сделают волонтеры (волонтеров, кстати, тоже ищут).

Кроме того, деньги для покупки подарков в рождественские коробочки можно перечислять специальному проекту на Талаке — до 25 декабря.



Фото: paperblog.fr

Елки желаний во всех регионах

Белорусское общество Красного Креста проводит акцию «Елка желаний». В двадцатых числах декабря в Минске и в регионах в крупных магазинах появятся елки желаний. Возле них волонтеры будут собирать подарки и деньги для онкобольных детей и воспитанников детских домов семейного типа.

Делать мир лучше можно и с помощью денежных переводов. Благотворительные платежи принимают прямо на сайте Красного Креста. Благодаря пожертвованиям волонтеры помогают людям с инвалидностью, пожилым одиноким людям и тем, кто попал в критические ситуации.

«Ангелы» собирают подарки

Поисково-спасательный отряд «Ангел» до 15 декабря собирает подарки для Пуховичского социального приюта.

«Давайте будем активнее, праздник уже на носу! Давайте возобновим старую добрую традицию радовать деток, которых не могут порадовать их мамы и папы! Вы можете нам помочь. Ждем отклика и будем рады любой помощи! Ваши 5 рублей могут стоить кому-то огромного счастья», — отмечается на странице сбора подарков «ВКонтакте».

Реквизиты для денежных переводов и контакты организаторов — по ссылке в соцсети.

Подписка для ребенка из детского дома

«Белпочта» придумала благотворительную акцию «Подари журнал ребенку» . Любой человек может оформить подписку для ребенка из детского дома, школы-интерната, приюта. Говорят, на Главпочтамте даже стоит «дерево» с «яблочками». На каждом «яблоке» — адрес ребенка и пожелания.

Оформить благотворительную подписку можно в почтовых отделениях, на дому и онлайн. Выбрать издание для детей и подростков можно в онлайн-каталоге.

Книга для детей из онкоцентра

Магазины «ЗаМЕЧТАтельнае книги» проводят акцию «Подвешенная книга». Вы покупаете книгу в магазине, оставляете в ней пожелание, а потом ее передают детям в онкоцентре в Боровлянах. «Замечтательные книги» можно найти в торговых центрах «Замок», «Немига-3», «Титан».

Именно к новогоднему сбору книг можно присоединиться до 19 декабря, 20 декабря подарки увезут к детям. Книжный магазин планирует продолжать акцию и после Нового года.

Бомжстики. Шерстяные носки и варежки для бездомных

На краудфандинговой платформе «Улей» собирает деньги необычный проект . Брестчанин Илья Дударев лепит фигурки бездомных, он иронично назвал их «Бомжстики» и предлагает купить.

Можно купить бомжстика или просто перевести деньги на новогодний подарок бездомным. На собранные средства купят шерстяные носки и варежки, в канун Нового года авторы проекта вручат теплые подарки бездомным.

Деньги от продажи фигурок художника Ильи Дударева пойдут и на проект «Помощь бездомным», который уже 20 лет кормит людей, оставшихся без крова. Средства на этот проект можно перечислить на сайте журнала «Имена» . Еще там можно почитать историю бездомного Валерия Павловича, одного из прототипов фигурок. Забота нужна всем, особенно под Новый год.

Деньги на театр для детей с аутизмом и волонтеры к Рождеству

Журнал «Имена» ищет волонтеров для рождественской акции. С 13 декабря 2017 года по 7 января 2018 года в Galleria Minsk проект будет собирать деньги на работу единственного в Беларуси театра для детей с аутизмом . Работу психолога и педагогов по актерскому мастерству надо оплачивать, как и аренду помещения для театра.

На первом этаже Galleria Minsk появится фотозона, в которой посетители смогут сделать фото или гиф-анимацию в праздничном костюме медведя, эльфа или собачки. А на выходе из фотозоны получить снимки в подарок. Вход в фотозону — пожертвование театру для детей с аутизмом. Волонтеры нужны, чтобы рассказывать людям о театре, помогать людям делать фото, показывать, на какие кнопки нажимать и благодарить их за участие в акции. Журнал «Имена» рассказывает : от волонтера нужны два часа свободного времени в любой рабочий или выходной день. Чтобы стать волонтером, нужно писать на td@imenamag.by.

Напомним, что журнал «Имена» открыли подписку на благотворительность . Можно выбрать проекты и сумму — и деньги на благотворительность будут списываться с карточки автоматически каждый месяц.

Доброе дело вместо блокнотов

Благотворительный фонд «Полиэлиос» помогает детям с ДЦП, синдромом Дауна, аутизмом. Он предлагает компаниям, которые накануне Нового года тратят огромные деньги на сувениры для партнеров, поступить небанально.

«Конфеты съедаются, статуэтки пылятся на полках, бесчисленные календари передариваются друзьям или остаются в ящиках рабочего стола», — напоминает сайт «Полиэлиоса» .

Благотворительный фонд предлагает отказаться от новогодних сувениров, а вместо этого перечислить деньги для детей, которым нужны сложные операции или дорогое лечение, или помочь коррекционному классу для детей с особенностями развития в Пинском районе. Или направить деньги на социальную адаптацию и реабилитацию детей с инвалидностью в коррекционных центрах Пинска и Пинского района. Контакты на сайте.





В кафе с подарком

В Могилеве кафе «Шпаркi Лось» проводит акцию «Дед Мороз в каждом из нас» . Здесь решили дарить подарки воспитанникам Могилевского детского социального приюта . Говорят, что детям особенно не хватает мыла, шампуней и других средств гигиены. Приносить подарки все желающие могут прямо в это кафе в Могилеве, потом их передадут детям.

Еще одно доброе дело в Могилеве — благотворительный марафон «Согреем детские сердца». Он начался 1 декабря и закончится в конце января 2018 года. Белорусский детский фонд призывает помочь детям из малообеспеченных и многодетных семей, детям-сиротам, детям с инвалидностью, больным детям. Помогать могут и компании (подробности и реквизиты здесь) , и обычные люди. Перечислить деньги можно с городского телефона по номеру 8 902 215-11-11 (пожертвование — 3 рубля), и с мобильного (для абонентов МТС: набрать с мобильного *222*5# (пожертвование — 2,04 рубля).

Чем еще помочь: благотворительные такси и «Коробка смелости»

Продолжается благотворительная акция «Коробка Смелости» . Это доброе дело нужно для того, чтобы дети, которые долго лежат в больницах, улыбнулись. Любой человек может купить одну или несколько гипсовых фигурок. Потом фигурки передают в детские больницы. Перед болезненной процедурой ребенок может выбрать из «Коробки Смелости» фигурку, которая ему понравится — это поможет улыбнуться и стать смелее.

. Это доброе дело нужно для того, чтобы дети, которые долго лежат в больницах, улыбнулись. Любой человек может купить одну или несколько гипсовых фигурок. Потом фигурки передают в детские больницы. Перед болезненной процедурой ребенок может выбрать из «Коробки Смелости» фигурку, которая ему понравится — это поможет улыбнуться и стать смелее. Белорусский детский хоспис в этом году вместе с автомобильной компанией организует акцию «365 дней добра» . В специальном календаре волонтеры могут отмечаться, чтобы стать водителем «Шкодамобиля» — и отвезти ребенка с тяжелым заболеванием на процедуры, обследование или — Новогодний концерт. Добрая акция еще не закончилась.

. В специальном календаре волонтеры могут отмечаться, чтобы стать водителем «Шкодамобиля» — и отвезти ребенка с тяжелым заболеванием на процедуры, обследование или — Новогодний концерт. Добрая акция еще не закончилась. Сервис «Километры Добра» позволяет оплатить такси для особенных детей.

для особенных детей. На платформе «Улей» собирают деньги на еще одно доброе дело — «Я приеду» . В январе, феврале и марте 2018 года авторы проекта проведут 60 мастер-классов по рисованию на воде. Они планируют посетить около сотни молодых людей, которые передвигаются на колясках. Задумано сначала провести уроки арт-терапии, а потом сделать выставку работ.

. В январе, феврале и марте 2018 года авторы проекта проведут 60 мастер-классов по рисованию на воде. Они планируют посетить около сотни молодых людей, которые передвигаются на колясках. Задумано сначала провести уроки арт-терапии, а потом сделать выставку работ. В Минске и в Гомеле работают волонтеры — больничные клоуны. Ребята из «Фанни ноуз» поднимают настроение детям, которые находятся на долгом лечении в белорусских больницах, и делают это не только в большие праздники. Они хотят сделать так, чтобы больничные клоуны работали по всей Беларуси. На реквизит, оплату тренеров из России нужны деньги. Помочь можно, перечислив средства сюда: ОАО «АСБ Беларусбанк», филиал № 529 «Белсвязь», счет: BY90 AKBB 3015 0996 9001 2550 0000, Код: AKBBBY21. Контакты больничных клоунов на их сайте .