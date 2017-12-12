|
Чудо для детей, теплые носки для бездомных. Кому и как помочь перед Новым годом и Рождеством
13.12.2017 08:00 — Новости Общества | Tut.by
Помочь Деду Морозу с подарками, собрать Рождественскую коробку, оплатить подписку для ребенка в детском доме, подарить немного тепла человеку без жилья. TUT.BY собрал благотворительные акции, которые помогут всем нам стать немного волшебником.
Игрушки и аукцион в помощь Деду Морозу
Белорусский детский хоспис устроит Рождественский благотворительный аукцион. На аукционе обещают лоты, созданные белорусскими художниками и дизайнерами. Известно еще, что разыграют лот с автографом Сергея Шнурова. Вход на аукцион только по предварительной регистрации (+375 29 650 48 70). Он пройдет в Минске: 21 декабря, в галерее «ДК» (улица Герцена, 2а), в 19.00.
Белорусский детский хоспис рассказал TUT.BY, что Деду Морозу, который будет поздравлять подопечных, нужна помощь. 21 декабря пройдет новогодний праздник, нужны поощрительные призы для ребят. Кроме того, хоспис с подарками поедет по семьям. Для этих добрых дел нужны небольшие мягкие игрушки, развивающие игры, наборы ЛЕГО. Внимание: приносить можно только новые игрушки!
Помочь подопечным Белорусского детского хосписа можно всегда, не только под Новый год. Как сделать пожертвование,
Коробочки к Рождеству
Уже не первый год в Беларуси собирают
Организатор акции — протестантская церковь. Пакеты с подарками можно до 17 декабря приносить по адресу Старовиленская, 129. Коробочки просят не запаковывать самим, это сделают волонтеры (волонтеров, кстати, тоже ищут).
Кроме того, деньги для покупки подарков в рождественские коробочки можно перечислять
Елки желаний во всех регионах
Белорусское общество Красного Креста проводит акцию «Елка желаний». В двадцатых числах декабря в Минске и в регионах в крупных магазинах появятся елки желаний. Возле них волонтеры будут собирать подарки и деньги для онкобольных детей и воспитанников детских домов семейного типа.
Делать мир лучше можно и с помощью денежных переводов.
«Ангелы» собирают подарки
Поисково-спасательный отряд «Ангел» до 15 декабря собирает подарки для Пуховичского социального приюта.
«Давайте будем активнее, праздник уже на носу! Давайте возобновим старую добрую традицию радовать деток, которых не могут порадовать их мамы и папы! Вы можете нам помочь. Ждем отклика и будем рады любой помощи! Ваши 5 рублей могут стоить кому-то огромного счастья», — отмечается на
Реквизиты для денежных переводов и контакты организаторов — по ссылке в соцсети.
Подписка для ребенка из детского дома
«Белпочта» придумала благотворительную акцию
Оформить благотворительную подписку можно в почтовых отделениях, на дому и онлайн. Выбрать издание для детей и подростков можно в онлайн-каталоге.
Книга для детей из онкоцентра
Магазины «ЗаМЕЧТАтельнае книги» проводят акцию «Подвешенная книга». Вы покупаете книгу в магазине, оставляете в ней пожелание, а потом ее передают детям в онкоцентре в Боровлянах. «Замечтательные книги» можно найти в торговых центрах «Замок», «Немига-3», «Титан».
Именно к новогоднему сбору книг можно присоединиться до 19 декабря, 20 декабря подарки увезут к детям. Книжный магазин планирует продолжать акцию и после Нового года.
Бомжстики. Шерстяные носки и варежки для бездомных
На краудфандинговой платформе «Улей» собирает деньги
Можно купить бомжстика или просто перевести деньги на новогодний подарок бездомным. На собранные средства купят шерстяные носки и варежки, в канун Нового года авторы проекта вручат теплые подарки бездомным.
Деньги от продажи фигурок художника Ильи Дударева пойдут и на проект «Помощь бездомным», который уже 20 лет кормит людей, оставшихся без крова. Средства на этот проект можно перечислить
Деньги на театр для детей с аутизмом и волонтеры к Рождеству
Журнал «Имена» ищет волонтеров для рождественской акции. С 13 декабря 2017 года по 7 января 2018 года в Galleria Minsk проект будет собирать деньги на работу единственного в Беларуси
На первом этаже Galleria Minsk появится фотозона, в которой посетители смогут сделать фото или гиф-анимацию в праздничном костюме медведя, эльфа или собачки. А на выходе из фотозоны получить снимки в подарок. Вход в фотозону — пожертвование театру для детей с аутизмом. Волонтеры нужны, чтобы рассказывать людям о театре, помогать людям делать фото, показывать, на какие кнопки нажимать и благодарить их за участие в акции.
Напомним, что журнал «Имена» открыли
Доброе дело вместо блокнотов
Благотворительный фонд «Полиэлиос» помогает детям с ДЦП, синдромом Дауна, аутизмом. Он предлагает компаниям, которые накануне Нового года тратят огромные деньги на сувениры для партнеров, поступить небанально.
«Конфеты съедаются, статуэтки пылятся на полках, бесчисленные календари передариваются друзьям или остаются в ящиках рабочего стола», —
Благотворительный фонд предлагает отказаться от новогодних сувениров, а вместо этого перечислить деньги для детей, которым нужны сложные операции или дорогое лечение, или помочь коррекционному классу для детей с особенностями развития в Пинском районе. Или направить деньги на социальную адаптацию и реабилитацию детей с инвалидностью в коррекционных центрах Пинска и Пинского района. Контакты на сайте.
В кафе с подарком
В Могилеве кафе «Шпаркi Лось» проводит акцию
Еще одно доброе дело в Могилеве — благотворительный марафон «Согреем детские сердца». Он начался 1 декабря и закончится в конце января 2018 года. Белорусский детский фонд призывает помочь детям из малообеспеченных и многодетных семей, детям-сиротам, детям с инвалидностью, больным детям. Помогать могут и компании
Чем еще помочь: благотворительные такси и «Коробка смелости»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помочь Деду Морозу с подарками, собрать Рождественскую коробку, оплатить подписку для ребенка в детском доме, подарить немного тепла человеку без дома. TUT.BY собрал...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии