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Нью-йоркский террорист обратился к Трампу в Facebook перед взрывом

13.12.2017 09:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 дек — Sputnik. Обвиняемый в совершении теракта на Манхэттене 27-летний выходец из Бангладеш Акайед Улла перед тем, как совершить подрыв, написал Дональду Трампу в Facebook, что тот не сумел защитить нацию, об этом сообщают американские СМИ. Пост был опубликован 11 декабря 2017 под заголовком "Америка, умри в своем гневе".

"Трамп, ты провалился в попытке защитить свою нацию ", — написал Улла в сообщении.

Прокурор Южного округа Нью-Йорка Джун Ким рассказал во время пресс-конференции, что террорист предположительно пытался убить как можно больше невинных людей и взорвать себя.

Нью-йоркский террорист обратился к Трампу в Facebook перед взрывом
© REUTERS/
Теракт в Нью-Йорке устроил 27-летний таксист из Бангладеш

Его слова подтверждает конструкция созданного им взрывного устройства: оно было начинено небольшими шурупами, болтами и гвоздями. Но самодельная бомба, сделанная с использованием елочной гирлянды, не сработала так, как планировал Акайед Улла, поэтому взрыв не нанес серьезного урона. Сам "смертник" не получил серьезных травм. Его задержали, и сейчас Улла находится в клинике.

Задержанный заявил, что взрыв в Нью-Йорке он организовал во имя террористической организации "Исламское государство" (ИГ — запрещена в России и большинстве стран мира). По информации СМИ, Улла был завербован представителями ИГИЛ еще в 2014 году. В прошлом году он начал изучать инструкции из интернета и конструировать взрывные устройства.

Известно также, что в сентябре 2017 года подозреваемый побывал на своей родине в Бангладеш и оставил там жену и новорожденного сына, а сам вернулся в США на работу.

Взрыв на станции метрополитена в Нью-Йорке произошел 11 декабря, в результате пять человек были ранены.

 
Теги: Минск
 
 
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Рассекретили сообщение, которое подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке оставил президенту США Дональду Трампу в Facebook перед тем, как привести в действие...

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