Александр Лукашенко обсудит с учеными, как будет развиваться страна до 2040 года

13 декабря во Дворце республики пройдет пленарное заседание II Съезда ученых Беларуси, в котором примет участие Александр Лукашенко и первые лица страны.

В Съезде ученых участвуют 2,6 тысячи человек, в том числе руководители госорганов, представители вузов, дипломаты. На мероприятии собираются обсудить стратегию «Наука и технологии: 2018−2040» — 40-страничный документ, в котором описано, какой высокотехнологичной должна стать наша страна. Вот, например, на что, согласно стратегии, будет описаться «Беларусь интеллектуальная»:

— Полноформатное внедрение цифровых технологий;

— Развитый неоиндустриальный комплекс (системы искусственного интеллекта; повсеместная роботизация и использование сенсоров; внедрение технологий промышленного Интернета и Интернета вещей и пр.);

— Высоко интеллектуальное общество.

Интеллектуальная экономика Беларуси, сказано в документе, должна строиться по принципу «Обгонять не догоняя». Задачи в области медицины до 2040 года — создание протиопухолевых лекарств, лекарств от ВИЧ, гепатита С. В образовании — переход от «парадигмы запоминания» к умениям генерировать новые идеи и ставить оригинальные проблемы. Не забыта в стратегии-2040 и культура — в ней говорится о популяризации белорусской национальной истории, культуры и языка.

Планируется, что перед учеными выступит Александр Лукашенко. Президент, кстати, уже не раз высказывал свое мнение о белоруской науке. Так, несколько лет назад на совещании по вопросам научной сферы он предупредил : «Платить шальных денег мы (…) никому не будем, в том числе и ученым. А ученым, прежде всего, потому что ученые — умные люди, должны заработать и себе, и государству».

В этом году, посещая могилевское предприятие, Лукашенко озвучил, чего ждет от отечественной науки .

— Я бы очень хотел, чтобы наша наука совершила прорыв в лечении людей, и самое главное, чтобы мы наконец-то побороли эту страшную чуму, страшную болезнь (рак- Прим. TUT.BY), с которой мы не можем справиться. (…) Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа.