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Александр Лукашенко обсудит с учеными, как будет развиваться страна до 2040 года
13.12.2017 09:12 — Новости Общества | Tut.by
13 декабря во Дворце республики пройдет пленарное заседание II Съезда ученых Беларуси, в котором примет участие Александр Лукашенко и первые лица страны.
В Съезде ученых участвуют 2,6 тысячи человек, в том числе руководители госорганов, представители вузов, дипломаты. На мероприятии собираются обсудить
— Полноформатное внедрение цифровых технологий;
— Развитый неоиндустриальный комплекс (системы искусственного интеллекта; повсеместная роботизация и использование сенсоров; внедрение технологий промышленного Интернета и Интернета вещей и пр.);
— Высоко интеллектуальное общество.
Интеллектуальная экономика Беларуси, сказано в документе, должна строиться по принципу «Обгонять не догоняя». Задачи в области медицины до 2040 года — создание протиопухолевых лекарств, лекарств от ВИЧ, гепатита С. В образовании — переход от «парадигмы запоминания» к умениям генерировать новые идеи и ставить оригинальные проблемы. Не забыта в стратегии-2040 и культура — в ней говорится о популяризации белорусской национальной истории, культуры и языка.
Планируется, что перед учеными выступит Александр Лукашенко. Президент, кстати, уже не раз высказывал свое мнение о белоруской науке. Так, несколько лет назад на совещании по вопросам научной сферы он
В этом году, посещая могилевское предприятие, Лукашенко
— Я бы очень хотел, чтобы наша наука совершила прорыв в лечении людей, и самое главное, чтобы мы наконец-то побороли эту страшную чуму, страшную болезнь (рак- Прим. TUT.BY), с которой мы не можем справиться. (…) Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа.
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Сегодня во Дворце республики проходит пленарное заседание II Съезда ученых Беларуси, в в котором примут участие Александр Лукашенко и первые лица страны.
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