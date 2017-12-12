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На Съезде ученых с участием президента подведут итоги Года науки в Беларуси

13.12.2017 09:44 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 дек — Sputnik. Пленарное заседании ІІ Съезда ученых Республики Беларусь проходит в среду в Минске с участием президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщили в пресс-службе главы государства. Накануне – в первый день съезда – делегаты работали по тематическим секциям. На каждой была организована своя выставка.

На Съезде ученых с участием президента подведут итоги Года науки в Беларуси
© Sputnik / Виктор Толочко
Съезд белорусских ученых открывается во вторник в Минске

Обобщенная межведомственная выставка работает сегодня и во Дворце Республики, где проходит пленарное заседание.

"Выставка пройдет под лозунгом "Беларусь интеллектуальная" и будет состоять из восьми кластеров, связанных с приоритетами развития страны: Беларусь как IT-страна и технологии искусственного интеллекта, электротранспорт, электроника, наноиндустрия и аддитивное производство, космические технологии, беспилотные роботизированные технологии, биотехнологии и фармацевтика, промышленные технологии и новые материалы", — рассказывал накануне II Съезда ученых РБ заместитель Председателя Президиума НАН Беларуси Сергей Чижик.

Предполагается, что в ходе пленарного заседания участники обсудят актуальные задачи и приоритеты долгосрочного развития отечественной науки и технологий. Отдельное внимание будет уделено наиболее перспективным направлениям, вопросам укрепления кадрового потенциала и мотивации молодежи к научной деятельности.

Съезд ученых должен стать итоговым мероприятием Года науки. 2017-й был объявлен в Беларуси Годом науки указом президента. В документе уточнялось, что такое решение принято в целях повышения статуса ученого и роли науки в выполнении задач социально-экономического развития страны, создания благоприятных условий для сохранения научного потенциала Республики Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Спустя 10 лет - после I съезда ученых Беларуси – участники II съезда планируют подвести итоги своей работы и определить дальнейшие задачи научно-технологической...

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