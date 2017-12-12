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Инспекторы ГАИ под видом пассажиров проверят маршрутки Могилева

13.12.2017 10:04 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 дек — Sputnik. Сотрудник ГАИ проверят соблюдение маршрутчиками в Могилеве правил перевозки пассажиров, об этом сообщила во вторник областная Госавтоинспекция.

Инспекторы ГАИ под видом пассажиров проверят маршрутки Могилева
© Sputnik/ Кирилл Каллиников
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"С 10 по 30 декабря сотрудниками ГАИ будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением безопасности при перевозке пассажиров и грузов организациями и индивидуальными предпринимателями", — отметили в ГАИ.

Там рассказали, что при проведении проверки инспекторы не будут одеты в служебную форму. Они под видом обычных пассажиров будут ездить в маршрутных такси и оценивать качество перевозки в этом виде транспорта.

Также для наблюдения за маршрутками будут использоваться гражданские автомобили.

Проверяющие будут использовать приборы видеофиксации для того, чтобы в случае необходимости предоставить доказательства нарушения. Водители-нарушители будут привлечены к ответственности.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Помимо сотрудников ГАИ в гражданском контроль за перевозчиками будет осуществляться из гражданских автомобилей.

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