Инспекторы ГАИ под видом пассажиров проверят маршрутки Могилева

МИНСК, 13 дек — Sputnik. Сотрудник ГАИ проверят соблюдение маршрутчиками в Могилеве правил перевозки пассажиров, об этом сообщила во вторник областная Госавтоинспекция.

"С 10 по 30 декабря сотрудниками ГАИ будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением безопасности при перевозке пассажиров и грузов организациями и индивидуальными предпринимателями", — отметили в ГАИ.

Там рассказали, что при проведении проверки инспекторы не будут одеты в служебную форму. Они под видом обычных пассажиров будут ездить в маршрутных такси и оценивать качество перевозки в этом виде транспорта.

Также для наблюдения за маршрутками будут использоваться гражданские автомобили.

Проверяющие будут использовать приборы видеофиксации для того, чтобы в случае необходимости предоставить доказательства нарушения. Водители-нарушители будут привлечены к ответственности.