В Лоеве милиционер подарил детдомовской девочке свой мобильник и просит всех сделать так же

Лоевские милиционеры инициируют благотворительную акцию, цель которой — помочь воспитанникам детдомов обзавестись мобильной связью, сообщает СБ Беларусь Сегодня.

Начальник Лоевского РОВД Владимир Бухавцов рассказывает, что идея возникла в беседе с приемными родителями одного из детдомов семейного типа: «Узнал, что телефоны есть не у всех воспитанников. А ведь сейчас это давно не роскошь, а практически предмет первой необходимости. Решил помочь. К тому же у самого без дела лежал телефон, которым я пользовался всего год».

В следующий раз офицер пришел в гости к детдомовцам не с пустыми руками. Подарок получила воспитанница Ольга. Она занимается дзюдо, представляет район на состязаниях, собирается стать учителем физкультуры.

Владимир Бухавцов убежден, что разовая акция имеет шансы вырасти в масштабный социальный проект.

— Поговорил с коллегами, знакомыми — сегодня у многих из нас есть «морально устаревшие», но вполне исправные телефоны, которые просто лежат без дела. Что мешает передать их детям, у которых вообще никаких нет? Это может сделать каждый, независимо от профессии и рода занятий, — уверен начальник РОВД.

Также милиционер готовит обращение к операторам мобильной связи с предложением установить льготный тариф для воспитанников детских домов.