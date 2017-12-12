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Завтра в Гродно - парад Дедов Морозов. И вот что ждет горожан
13.12.2017 10:24 — Новости Общества | Tut.by
15 декабря в Гродно состоится праздничное включение новогодней иллюминации и шествие Дедов Морозов и Снегурочек. В шествии примут участие символы наступающего года — собаки различных пород в ярких костюмах и экстравагантных образах.
Маленьких гродненцев пришедших в маскарадных костюмах ожидает приятный сюрприз. Кроме этого, вас ожидает: музыкальная шоу-программа, сказочные автомобили, дискотека под главной елкой на пл. Ленина, множество артистов и самое главное — настоящее новогоднее волшебство.
Во время проведения мероприятия будет организован благотворительный марафон по сбору продуктов и вещей для животных, находящихся в пункте временного содержания. В помощь принимают консервированные и сухие корма, лежаки, подстилки, миски и любые полезные вещи для четвероногих друзей.
Горожанам и гостям города предложат горячие шашлыки, колбаски, бутерброды, пирожки с различными начинками, яблоки в карамели, чай, кофе, глинтвейн, бульон, поп-корн, сладкую вату и др.
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15 декабря в Гродно состоится праздничное включение новогодней иллюминации и шествие Дедов Морозов и Снегурочек. В шествии примут участие символы наступающего...
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