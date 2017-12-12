Завтра в Гродно - парад Дедов Морозов. И вот что ждет горожан

15 декабря в Гродно состоится праздничное включение новогодней иллюминации и шествие Дедов Морозов и Снегурочек. В шествии примут участие символы наступающего года — собаки различных пород в ярких костюмах и экстравагантных образах.





Маленьких гродненцев пришедших в маскарадных костюмах ожидает приятный сюрприз. Кроме этого, вас ожидает: музыкальная шоу-программа, сказочные автомобили, дискотека под главной елкой на пл. Ленина, множество артистов и самое главное — настоящее новогоднее волшебство.

Программа мероприятия 17.00 — сбор участников на пл. Советской

17.30 — включение праздничной иллюминации на пл. Советской;

17.35 — построение колонны, старт шествия;

17.40 — прохождение по маршруту пл. Советская — ул. Советская — пл. Ленина;

17.50 — прибытие на пл. Ленина;

18.00 — включение праздничной иллюминации;

18.05 — 20.00 — концертная программа с участием ди-джеев.

Во время проведения мероприятия будет организован благотворительный марафон по сбору продуктов и вещей для животных, находящихся в пункте временного содержания. В помощь принимают консервированные и сухие корма, лежаки, подстилки, миски и любые полезные вещи для четвероногих друзей.

Горожанам и гостям города предложат горячие шашлыки, колбаски, бутерброды, пирожки с различными начинками, яблоки в карамели, чай, кофе, глинтвейн, бульон, поп-корн, сладкую вату и др.