Научно-исследовательский центр ЖКХ при НАН заработает с 1 января 2018 года

Александр Терехов. Фото из архива

13 декабря, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Научно-исследовательский центр ЖКХ при Национальной академии наук заработает с 1 января 2018 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов на полях II Съезда ученых Беларуси.

"Сегодня мы должны обсудить детали. Центр должен заработать с 1 января 2018 года", - сообщил Александр Терехов.

Центр займется вопросами инновационной модернизации отрасли. По предварительной информации, будут созданы шесть научно-исследовательских отделов, четыре из которых появятся в первую очередь: экономики, жилищного хозяйства, ресурсов и научно-технического развития, информатизации ЖКХ.

Одно из первых заданий нового научного учреждения связано с исследованием и обоснованием параметров надежности и энергоемкости лифтов в жилищном секторе. Начинаться его исполнение будет с детальной проработки технических требований для лифтов нового поколения.

Также центр займется координацией исследований, направленных на развитие тех или иных направлений отрасли ЖКХ.-0-