ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Научно-исследовательский центр ЖКХ при НАН заработает с 1 января 2018 года

13.12.2017 10:20 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Научно-исследовательский центр ЖКХ при НАН заработает с 1 января 2018 года
Александр Терехов. Фото из архива

13 декабря, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Научно-исследовательский центр ЖКХ при Национальной академии наук заработает с 1 января 2018 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов на полях II Съезда ученых Беларуси.

"Сегодня мы должны обсудить детали. Центр должен заработать с 1 января 2018 года", - сообщил Александр Терехов.

Центр займется вопросами инновационной модернизации отрасли. По предварительной информации, будут созданы шесть научно-исследовательских отделов, четыре из которых появятся в первую очередь: экономики, жилищного хозяйства, ресурсов и научно-технического развития, информатизации ЖКХ.

Одно из первых заданий нового научного учреждения связано с исследованием и обоснованием параметров надежности и энергоемкости лифтов в жилищном секторе. Начинаться его исполнение будет с детальной проработки технических требований для лифтов нового поколения.

Также центр займется координацией исследований, направленных на развитие тех или иных направлений отрасли ЖКХ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Лоеве милиционер подарил детдомовской девочке свой мобильник и просит всех сделать так же
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика