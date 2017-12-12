|
Научно-исследовательский центр ЖКХ при НАН заработает с 1 января 2018 года
13.12.2017 10:20 — Новости Общества | БелТА
Александр Терехов. Фото из архива
13 декабря, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Научно-исследовательский центр ЖКХ при Национальной академии наук заработает с 1 января 2018 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов на полях II Съезда ученых Беларуси.
"Сегодня мы должны обсудить детали. Центр должен заработать с 1 января 2018 года", - сообщил Александр Терехов.
Центр займется вопросами инновационной модернизации отрасли. По предварительной информации, будут созданы шесть научно-исследовательских отделов, четыре из которых появятся в первую очередь: экономики, жилищного хозяйства, ресурсов и научно-технического развития, информатизации ЖКХ.
Одно из первых заданий нового научного учреждения связано с исследованием и обоснованием параметров надежности и энергоемкости лифтов в жилищном секторе. Начинаться его исполнение будет с детальной проработки технических требований для лифтов нового поколения.
Также центр займется координацией исследований, направленных на развитие тех или иных направлений отрасли ЖКХ.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Читать далее на сайте БелТА
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии