Наблюдая за легкими движениями Анны Ивановой и Михаила Жигалова, кажется, что танго танцевать проще простого. Особенно если партнерша передвигается на инвалидной коляске. Но это неправда. За блеском начищенных туфель и усыпанного стразами платья — годы тяжелых тренировок, а также бесконечная борьба с обстоятельствами и даже самими собой. Но могилевчане танцуют вопреки всему, шутят, улыбаются, побеждают.

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В большом полутемном танцевальном зале слышны звуки фокстрота. Под него по паркету движутся пара ног и пара колес.

— Скользко! — смеется Анна, но Михаил держит ее крепко. Профессионалу скользкий пол не помеха.

— Это кто-то додумался паркет парафином натереть! — возмущается тренер Антонина Халипская. — Держись, Аня.





Оба партнера в танцы пришли, можно сказать, случайно.

— Я университет заканчивал, был на 5 курсе. И пошел с кем-то из одногруппников за компанию заниматься в студию «Карнавал», — вспоминает Михаил. — Хотя до этого занимался дзюдо.

— Говори уже, как есть: хотел на дискотеках красиво танцевать, — смеется Анна.

— Ну да, — подхватывает Михаил. — У одного брата свадьба была, потом у другого, а я как-то не очень танцевал… И вот, подучился. Как пришел, так уйти не могу.





«Подучился» Михаил так, что оказался в сборной Беларуси. Выступал на соревнованиях всех уровней с партнершами-колясочницами Ириной Можаровой, Дарьей Кульш.

Анна же попала в 1997 году на сборы под Минск, куда пригласили людей с ограниченными возможностями на реабилитацию через общение, посильный труд, спорт.

— Это был практически пионерский лагерь: домики, питание, занятия, — вспоминает Анна. Тогда ей было 18 лет. — Хочешь — иди в лес грибы собирай, хочешь — в парник огурцы с помидорами выращивай, рукоделием занимайся или танцами. Мы ничего не платили — все финансировало государство. Я так понимаю, тогда в Беларуси только начали развивать танцы на колясках, поэтому на них был больший акцент.

По словам могилевчанки, на сборы приезжал Валерий Коломиец — сейчас он председатель Белорусского фонда помощи спортсменам-инвалидам. Он присматривался к тем, кто заинтересовался танцами и старался вовлечь в них больше людей.

— Мы танцевали кое-как — на обычных колясках это сделать гораздо тяжелее, — вспоминает Анна. Тот 1997 год для нее вообще стал переломным: она увлеклась не только танцами, но пением. — Настоящая жизнь началась!





Но по-настоящему серьезно танцевать могилевчанка начала только в 2000 году. Она нашла тренера Антонину Халипскую, которая преподавала танцы у здоровых людей. А та подобрала девушке партнера — Андрея Кушнера. В 2008 году пара стала финалистами чемпионата Европы, мира, получила звание мастеров спорта. А потом Анна взяла перерыв до 2016 года. Причина веская — родила ребенка.



Фото из личного архива Анны Ивановой.

«Не можешь иди к цели — ляг в ее направлении»

Во время 8-летнего перерыва Анна, по профессии экономист и юрист, по танцам немного скучала — ипока работала бухгалтером на металлургическом заводе. К возвращению на паркет ее подтолкнул Валерий Коломиец: пригласил вместе с сыном в Колодищи, там показывал фото с выступлений, восхищался былыми успехами.

— В общем, действовал мудро и хитро, так что привел к мысли: нужно в танцы возвращаться, — со смехом вспоминает Анна.

Антонина Халипская спешно пригласила в Минск Михаила Жигалова — нужно было выступить на чемпионате Беларуси, который начинался через два дня. Михаил не горел желанием становиться в пару. Тренер сказала: попробуем, а есили ничего не получится — настаивать не буду.

Все получилось — да так, что сегодня танцоры входят в сборную Беларуси по танцам на колясках. За год пара Иванова-Жигалов успешно выступили на открытых чемпионатах по танцам на колясках в Беларуси и Германии. А в октябре вернулись с чемпионата мира в Бельгии, где вошли в десятку лучших танцоров планеты.





Вот уже год Анна практически не вынимает форму из сумки: выступление идет за выступлением. Если танцоры не на соревнованиях, то выступают на концертах. Спокойного межсезонья, как у других спортсменов, у них не бывает. Но мысль оставить танцы Анну не посещала никогда.

— Для меня сложного в хореографии нет. Просто если что-то не получается, тренируешься дольше, усерднее, — говорит могилевчанка. — Как говорится, не можешь идти к своей цели — ляг и лежи в ее направлении. Это, наверное, про меня.

Большая цель Анны и Михаила — дотанцевать до Олимпиады-2024. По планам, в паралимпийскую программу должны включить и танцы на колясках.

Квест «доберись до тренировки»

Тренируется пара в зале в общежитии, где занимается студия спортивных бальных танцев «Карнавал» под руководство Антонины Халипской. Это — не самое удобное место для их тренировок хотя бы потому, что вход в общежитие не оборудован пандусом, а попасть в танцевальный зал можно лишь преодолев несколько десятков ступеней. Но зал близко к дому, уже обкатан и, несмотря на отсутствие лоска, для занятий вполне подходит.





У Анны спинно-мозговая грыжа, но спуститься и подняться по ступеням могилевчанка может — с трудом, но сама. Ее страхует Михаил и катит коляску.

— Но другим эти ступени — непреодолимый барьер. А заниматься танцами хотят и другие, — говорит женщина. — Как-то после концерта ко мне обратилась девушка из Костюковичей. Сказала, что ездила бы в Могилев на танцы несколько раз в месяц. Но в этот зал ей попасть практически невозможно.

Анна с Михаилом и Антониной Халипской ищут удобный зал, где могли бы заниматься все инвалиды-колясочники. Это еще одна цель танцоров.

— Можно оборудовать зал специальными тренажерами для людей с ограниченными возможностями. Сделать там площадку для игры в бочче и место для занятий танцами, — объясняет Михаил.

Бочче — спортивная игра на точность, принадлежащая к семье игр с мячом, близкая к боулингу, петанку и боулзу.





Коляска-«запорожец» и десятки тысяч рублей на «хобби»

Поиски зала пока безуспешны, но могилевчане не унывают. И готовятся к поездке на этап Кубка мира — в Германию или в Голландию: усердно тренируются, еще усерднее — ищут спонсоров.

— Поездки на чемпионат мира и чемпионат Германии обошлись в общей сложности в 8 тыс. рублей. Из них 7 тысяч дали спонсоры — «Можелит», «Могилевоблгаз», «Приорбанк». Даже не знаю, что бы мы без них делали. Остальную сумму мы докладывали из собственного кармана. И поездки эти не «отбились» — призовых-то нет, — говорит Анна.

К новому сезону могилевчанам нужен и новый наряд. Платье для Анны стоит не менее 250 рублей, полный комплект для танцора — фрак, ботинки, рубашка, запонки — обойдется и вовсе рублей в семьсот. И это Анна еще не заикается по поводу коляски для танцев. У нее — российского производства.



Фото из личного архива Анны Ивановой.

— Да, эта коляска не самая лучшая. По сравнению с голландской, например, это все равно что «Запорожец» рядом с Mercedes, — грустно улыбается Анна.

— На голландской можно и на одно колесо стать, как обычная девушка в танго, например, на одну ногу становится. Я пробовала сама, садилась в такую — небо и земля, конечно, — говорит тренер Антонина Халипская.





— Считайте, это наше хобби — танцевать для собственного удовольствия и защищать честь страны на соревнованиях. Дорогое хобби, — не теряет оптимизма Анна.

Могилевчане стараются обходиться тем, что есть. Работают над европейской программой — вальсами, фокстротом, танго, квикстепом. Анна тренируется еще и дома — смотрит видеоролики, изучает движения рук.

После тренировки Михаил провожает Анну до машины: женщина уже 15 лет за рулем авто, так как поездки в общественном транспорте для колясочника — то еще приключение.

— Ну что, прокатить тебя по снежку? Давай с разгона в машину запрыгнешь, — шутит танцор под веселый смех Анны. И напоследок добавляет: — Если вы думаете, что танцевать с партнершей на коляске проще, вы сильно ошибаетесь.

— Это вам не колясочку за собой возить, — усмехается напоследок женщина.



