Мингорисполком: погода мешает сделать столичные катки хорошими

МИНСК, 13 дек — Sputnik. Более двух десятков ледовых катков планируют организовать столичные власти этой зимой, однако для этого необходимы будут погодные условия и минусовые температуры, заявила в среду журналистам замначальника управления спорта и туризма Мингорисполкома Светлана Демешко.



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Зимой этого года столичные власти традиционно займутся досугом минчан и гостей столицы – в том числе и организацией катков, лыжных трасс, а также хоккейных коробок. По словам представителей горисполкома, принимая это решение, исходили в первую очередь из интересов населения и погодных условий.

"Уже работают 9 крытых катков, два мобильных катка. Планируется залить в Минске 25 ледовых площадок. В каждом районе будет свой каток с освещением, пунктами для переодевания, питания и, по возможности, пунктами проката и заточки коньков", — рассказала Демешко.

Планируется по городу также организовать 25 хоккейных коробок и 14 лыжных трасс.

"Все объекты будут организованы при условии устойчивых зимних температур", — сказала представительница горисполкома.



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Как заметила Демешко, для заливки качественных катков минусовые температуры должны сохраняться несколько дней подряд, чтобы специалисты могли заливать воду по несколько раз, а также чтобы земля достаточно промерзла.

"Последние несколько лет таких погодных условий нет", — отметила Демешко и пояснила, что из-за этого качество ледовых катков в последнее время и вызывает критику у минчан, ведь зимняя погода долго не сохраняется.

Кроме того, в Минске в зимний сезон планируется провести спортивные мероприятия, в том числе республиканский турнир "Золотая шайба" на призы президента Беларуси. Республиканский уровень соревнований, городской этап которых завершился накануне, пройдет с 3 по 7 января пройдет.