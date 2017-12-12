КГК: из-за коммунальников в Могилеве не досчитались более 500 тыс. рублей на капремонт

Госконтроль выяснил, что в течение трех лет ЖРЭУ Ленинского района Могилева не брало плату за коммуналку со многих собственников нежилых помещений. Из-за этого бюджет города не досчитался более 500 тыс. рублей, которые должны были пойти на капремонты, сообщает Могилевский облисполком.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Нарушения госконтроль выявил после проверки. Коммунальники не обеспечили взыскание платы за капитальный ремонт жилых домов, их техобслуживание и санитарное содержание их вспомогательных помещений, расходы на электроэнергию, потребляемую в жилых домах на освещение мест общего пользования и работу оборудования, а также возмещения земельного налога.

Недополученные деньги вернут — ЖРЭУ над этим работает. Их контролирует КГК.

Информации о том, понесет ли кто-то ответственность за допущенные нарушение, нет.