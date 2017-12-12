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КГК: из-за коммунальников в Могилеве не досчитались более 500 тыс. рублей на капремонт

13.12.2017 10:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Госконтроль выяснил, что в течение трех лет ЖРЭУ Ленинского района Могилева не брало плату за коммуналку со многих собственников нежилых помещений. Из-за этого бюджет города не досчитался более 500 тыс. рублей, которые должны были пойти на капремонты, сообщает Могилевский облисполком.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Нарушения госконтроль выявил после проверки. Коммунальники не обеспечили взыскание платы за капитальный ремонт жилых домов, их техобслуживание и санитарное содержание их вспомогательных помещений, расходы на электроэнергию, потребляемую в жилых домах на освещение мест общего пользования и работу оборудования, а также возмещения земельного налога.

Недополученные деньги вернут — ЖРЭУ над этим работает. Их контролирует КГК.

Информации о том, понесет ли кто-то ответственность за допущенные нарушение, нет.

 
Теги: Могилев
 
 
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ЖРЭУ Ленинского района в течение 3 лет не взыскивало плату с собственников жилых помещений.

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