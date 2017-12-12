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КГК: из-за коммунальников в Могилеве не досчитались более 500 тыс. рублей на капремонт
13.12.2017 10:55 — Новости Общества | Tut.by
Госконтроль выяснил, что в течение трех лет ЖРЭУ Ленинского района Могилева не брало плату за коммуналку со многих собственников нежилых помещений. Из-за этого бюджет города не досчитался более 500 тыс. рублей, которые должны были пойти на капремонты,
Нарушения госконтроль выявил после проверки. Коммунальники не обеспечили взыскание платы за капитальный ремонт жилых домов, их техобслуживание и санитарное содержание их вспомогательных помещений, расходы на электроэнергию, потребляемую в жилых домах на освещение мест общего пользования и работу оборудования, а также возмещения земельного налога.
Недополученные деньги вернут — ЖРЭУ над этим работает. Их контролирует КГК.
Информации о том, понесет ли кто-то ответственность за допущенные нарушение, нет.
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ЖРЭУ Ленинского района в течение 3 лет не взыскивало плату с собственников жилых помещений.
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