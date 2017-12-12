Чиновники о частных Дедах Морозах: надо создавать красоту

МИНСК, 13 дек — Sputnik. Работа с детьми, в том числе и на развлекательных мероприятиях накануне Нового года, должна быть профессиональной и красивой, заявила в среду журналистам замначальника отдела воспитательной работы комитета по образованию Мингорисполкома Надежда Великая.

Накануне в Беларуси активно обсуждали существующий в учреждениях образования запрет на привлечение услуг частных актеров для праздников – в том числе Дедов Морозов и Снегурочек.

"Наверное, это пишут те люди, которые были у меня на встрече – частные предприятия, с которыми мы договорились о том, как будем работать. Мы, чиновники говорим не о потусторонних вещах, а о наших детях. Во главе всего – наши дети, это наше будущее", — заявила Великая.

Представитель комитета пояснила: сегодня необходимо говорить о духовности, качестве и профессионализме.

"Мне горько слышать, что сегодня те люди, которые приходят в учреждения образования, даже не знают, что такое образовательная программа. Каждому я могу ответить, глядя в глаза о том, что я делаю как человек, а не чиновник. Восьмой год у нас пройдет акция комитета по образованию "Подарим улыбку детям". Мы могли бы провести на базе учреждений образования, но мы сегодня идем шире: есть дети в больницах, например", — добавила представитель Мингорисполкома.

Чиновница добавила, что придут на праздник специалисты комитета с Дедом Морозом, Снегурочкой и полной новогодней программой. "Уже найди подарки от благотворительных фондов, с которыми будем вместе все проводить. Вот когда я говорю "давайте начинать с себя", — призвала она.

"Доброта и забота победит. И образовательные программы должны быть профессиональными – не обязательно актерские. Может человек иметь образование педагогическое, или актерское. Главное – качество и профессионализм, чтобы не нарушить детскую психику. Не просто шарики покидать – этим сегодня никого не удивишь. Красоту надо создавать и добро, а для этого надо поработать", — заключила чиновница.