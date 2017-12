Next, call from a member of the public who was concerned that there was someone sat on a bench, not moving and covered in snow!

Luckily, on our arrival, it turned out to be a statue!

Британка вызвала скорую статуе, приняв ее за замерзшую девушку Жительница графства Уэст-Мидлендс, позвонившая в скорую помощь, сама побоялась проверять состояние "замерзшей".