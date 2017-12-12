ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Британка вызвала скорую статуе, приняв ее за замерзшую девушку

13.12.2017 10:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 13 дек – Sputnik. Бдительная британка из графства Уэст-Мидлендс во время прогулки по парку Брэмптон обнаружила девушку, неподвижно сидящую на скамейке, подумала, что та стала жертвой обморожения и вызвала скорую.

Медики прибыли на вызов и установили, что фигура, припорошенная снегом, всего лишь статуя, об этом сообщила в своем Twitter медик из прибывшей на место бригады Кэти Тюдор.

Новости дня
Новости общества
 
КГК: из-за коммунальников в Могилеве не досчитались более 500 тыс. рублей на капремонт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика