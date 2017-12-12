Британка вызвала скорую статуе, приняв ее за замерзшую девушку

МИНСК, 13 дек – Sputnik. Бдительная британка из графства Уэст-Мидлендс во время прогулки по парку Брэмптон обнаружила девушку, неподвижно сидящую на скамейке, подумала, что та стала жертвой обморожения и вызвала скорую.

Медики прибыли на вызов и установили, что фигура, припорошенная снегом, всего лишь статуя, об этом сообщила в своем Twitter медик из прибывшей на место бригады Кэти Тюдор.