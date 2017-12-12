Некоторые белорусские предприятия не проявляют достаточного интереса к инновациям, а ученые — должной настойчивости при продвижении своих нововведений, считает президент Беларуси. Об этом он заявил на пленарном заседании II Съезда ученых Беларуси.

— Главное, на что жаловались и жалуются всегда ученые, в том числе в России, Латвии, Таджикистане: «Мы, ученые, создаем продукт, создаем чудо, а реальный сектор экономики и другие секторы не реализуют его, не берут в производство», — посетовал на встрече с учеными белорусский президент.

Александр Лукашенко считает, что цепочка взаимодействия с предприятиями должна быть такой: ученый изобрел продукт, а институт или Академия Наук предлагает его к реализации.

— Конечное слово за руководителем Академии Наук. Он принимает решение, нужен этот товар, продукт нашей стране, или нет. Если он принял решение его внедрять — оспаривать его никто не имеет права.

— Так кто же вам мешает создать высокотехнологичное производство, товар, продукт, реализовать его в стране? Почему нет разительных результатов? Пусть это будет пока вопрос риторический. И что еще вам, ученым, нужно, чтобы создать дополнительный продукт и реализовать его в Беларуси? — заключил Лукашенко.