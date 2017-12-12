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Президент пообещал подписать ИТ-декрет до конца года: "Он позволит нам стать одним из мировых лидеров"

13.12.2017 11:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Александр Лукашенко пообещал подписать Декрет «О развитии цифровой экономики» до Нового года. Об этом он заявил на пленарном заседании II Съезда ученых Беларуси.

— В мире информационные технологии проникают повсюду, не зря современную экономику называют цифровой. Посмотрите, что сейчас происходит: роботизация охватывает промышленность, ИТ-платформы вытесняют традиционную торговлю, блокчейн — финансы, искусственный интеллект все чаще заменяет человека в привычных сферах жизни. И у нас информационно — коммуникационные технологии следует направлять на создание интеллектуальных систем, обработки сверхбольших объемов данных, поддержки принятия решений для органов государственного управления, — отметил президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что все, что он перечислил выше, уже развивается в Беларуси.

— Это не просто какие-то мечты. Некоторые ученые многих государств только мечтают об этом и заучивают эти термины, пытаются понять их суть. У нас это уже получило развитие. Надо только не останавливаться на достигнутом, а действовать и идти вперед.

По мнению президента, должен выйти на новые горизонты развития и Парк высоких технологий.

— Буквально на днях мы обстоятельно рассмотрели проект декрета, который по праву можно назвать революционным. Как я и обещал, он будет подписан до Нового года. Он создает условия для выхода нашей страны в этой сфере в число наиболее передовых государств, а по отдельным направлениям позволит стать одним из мировых лидеров. Выполнив все положения декрета, мы еще дальше продвинемся в реализации амбициозного проекта построения ИТ-страны, — заметил президент.

 
 
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Декрет "О развитии цифровой экономики" президент пообещал подписать до Нового года. Об этом Александр Лукашенко заявил на пленарном заседании II Съезда ученых...

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