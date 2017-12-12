13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси 14 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Ночью в крайних юго-восточных районах, а днем на большей части территории страны ожидаются осадки - мокрый снег, дождь. Местами будут слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер будет южным, юго-восточным 5-10 м/с, днем - с порывами до 14 м/с.

Ночью температура воздуха составит минус 1-7 градусов, при прояснениях ожидается до минус 8-10. Днем будет от минус 2 до плюс 4 градусов.-0-