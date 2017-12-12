Минские таможенники нашли серебряные украшения, спрятанные в книге из Украины

Минские таможенники обнаружили в посылке из Украины серебряные украшения, которые были спрятаны в книге 1981 года. Об этом сообщает Таможенный комитет.





Сотрудники таможни «Минск-2» обратили внимание на внешне небольшую, но увесистую посылку из Украины. В сопроводительных документах к ней значилось, что в адрес жительницы Минской области пересылается книга.

Действительно, в отправлении находилась книга «Киев. Энциклопедический справочник» 1981 года выпуска. Как оказалось, под обложкой издания пересылалась партия ювелирных изделий.





Всего между вырезанными листами книги вместили 23 предмета, среди которых кольца, серьги, браслеты и цепочки. Исходя из прилагавшихся к товару сертификатов, все драгоценности изготовлены из серебра 925 пробы с вкраплениями различных камней.





К слову, совсем недавно эта жительница Минской уже пыталась приобрести ювелирные изделия по почте. Но тогда ее пригласили в таможню для совершения необходимых процедур по оформлению. Однако она отказалась от уплаты таможенных платежей и товар возвратили обратно.

Таможенники предполагают, что в этот раз расчет был на то, что такая «упаковка» позволит скрыть ювелирные изделия от таможенного контроля и таким образом уклониться от уплаты платежей.

Сейчас по этому факту таможня «Минск-2» проводит проверку.