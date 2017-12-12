Сегодня ночью: в среду 13 декабря – пик метеорного потока Геминиды

МИНСК, 13 дек – Sputnik. Специалисты NASA рекомендуют жителям Земли в ночь с 13 на 14 декабря наблюдать один из крупнейших метеоритных потоков Геминиды, когда поток достигнет своего пика.

Этому метеоритному потоку уже больше 200 лет, но астрономы утверждают, что он становится лишь ярче. Ночью со среды на четверг можно будет наблюдать до 60 метеоров в час.

Специалисты рекомендуют следить за потоком с девяти вечера до полуночи.

В NASA утверждают, что дополнительных устройств для наблюдения не нужно – желательно выехать за город, где нет искусственного освещения, и позволить глазам привыкнуть к темноте.

В 2011 году во время пика Геминид можно было наблюдать падение до 200 метеоров в час. Чаще всего падающие "звезды" – это осколки льда и пыли, тянущиеся за хвостом кометы. Специалисты говорят, что 2017 год хорошо подходит для тех, кто любит наблюдать за подобными метеоритными потоками.