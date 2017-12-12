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"Где те ученые-патриоты?". Лукашенко призвал ученых защищать позиции государства в СМИ

13.12.2017 12:13 — Новости Общества | Tut.by  
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«Интернет и СМИ наполнены мнениями псевдоаналитиков, которые пытаются разрушить стабильность и спокойствие в нашем обществе», — заявил Александр Лукашенко на пленарном заседании II Съезда ученых Беларуси. Президент считает, что ученым и крупным производственникам надо активнее общаться с журналистами, чтобы отстаивать позиции государства.

— Интернет не всегда на пользу Беларуси, — отметил Александр Лукашенко.

Президент считает, что ученым-гуманитариям надо учиться противодействовать негативным тенденциям в этой сфере.

— Сегодня СМИ, интернет наполнены мнениями различных псевдоаналитиков, которые пытаются разрушить стабильность и спокойствие в нашем обществе. Сегодня идет глобальная мировая война, но она идет новыми методами и прежде всего в средствах массовой информации, — считает Лукашенко.

По словам президента, в Беларуси «не запрещены никакие средства массовой информации, в том числе электронные».

— Они простреливают нашу страну насквозь. Необходимо, чтобы в ответ громко и отчетливо звучало мнение авторитетного ученого-государственника. Сколько из тысяч наших ученых-государственников сегодня знают народ? Где те ученые патриоты, которые должны защитить государство в этой информационной войне? Вон Марзалюк задергался… Кроме тебя, наверное, никого так вот и не назовешь сразу, — обратился Александр Лукашенко к депутату Национального собрания Игорю Марзалюку. — А у нас ведь в основном государственные средства массовой информации, кто вас туда не пускает? Потом жалуются журналисты, что и ученого, и крупного производственника «в телевизор» очень сложно втащить. Это что, нормальный подход? Это вы должны идти на этот «фронт», чтобы не было «фронта» другого.

 
 
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"Интернет и СМИ наполнены мнениями псевдоаналитиков, которые пытаются разрушить стабильность и спокойствие в нашем обществе", - заявил Александр Лукашенко на...

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