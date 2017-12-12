В Минске подростки задержали мужчину, который украл выручку из кассы магазина

Четверо столичных подростков задержали мужчину, который украл деньги из кассы магазина. Парни обездвижили злоумышленника и передали правоохранителям, сообщает ГУВД Мингорисполкома.





Вечером 10 декабря в магазин на Червякова зашел мужчина. Он заметил, что кассир отлучилась и оставила в замке кассы ключи. Мужчина решил этим воспользоваться. Он открыл кассу, забрал из нее все деньги (1,2 тысячи рублей), после чего закрыл кассу. Злоумышленник хотел незаметно покинуть магазин, но его заметил кассир.

Женщина попыталась задержать мужчину, но он вырвался и выбежал на улицу. Выбежав следом за ним, кассир начала звать на помощь. Крики женщины услышали четверо подростков. Парни догнали мужчину и обездвижили. Удерживая злоумышленника, они привели его в магазин и передали прибывшим туда сотрудникам Департамента охраны.

Как оказалось, задержанному мужчине 39 лет, он нигде не работает и ранее неоднократно судим за имущественные преступления, в том числе за хищение из кассы магазина.

Молодых людей — Егорова Кирилла, Римашевского Владислава, Андреева Билла и Тарасевича Илью за активную гражданскую позицию и мужество лично поблагодарил начальник Центрального РУВД Артур Шахлай.