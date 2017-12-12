ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске подростки задержали мужчину, который украл выручку из кассы магазина

13.12.2017 12:20 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Четверо столичных подростков задержали мужчину, который украл деньги из кассы магазина. Парни обездвижили злоумышленника и передали правоохранителям, сообщает ГУВД Мингорисполкома.


Вечером 10 декабря в магазин на Червякова зашел мужчина. Он заметил, что кассир отлучилась и оставила в замке кассы ключи. Мужчина решил этим воспользоваться. Он открыл кассу, забрал из нее все деньги (1,2 тысячи рублей), после чего закрыл кассу. Злоумышленник хотел незаметно покинуть магазин, но его заметил кассир.

Женщина попыталась задержать мужчину, но он вырвался и выбежал на улицу. Выбежав следом за ним, кассир начала звать на помощь. Крики женщины услышали четверо подростков. Парни догнали мужчину и обездвижили. Удерживая злоумышленника, они привели его в магазин и передали прибывшим туда сотрудникам Департамента охраны.

Как оказалось, задержанному мужчине 39 лет, он нигде не работает и ранее неоднократно судим за имущественные преступления, в том числе за хищение из кассы магазина.

Молодых людей — Егорова Кирилла, Римашевского Владислава, Андреева Билла и Тарасевича Илью за активную гражданскую позицию и мужество лично поблагодарил начальник Центрального РУВД Артур Шахлай.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Где те ученые-патриоты?". Лукашенко призвал ученых защищать позиции государства в СМИ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика