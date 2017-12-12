Лукашенко: Упрекают, что устроил мягкую белорусизацию! Мне что, германизацию здесь устроить?

Президент Беларуси посетовал на пленарном заседании II Съезда ученых на то, что его упрекают «в мягкой белорусизации».



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Александр Лукашенко считает, что для любой нации объединяющей силой должна быть ее история и традиции.

— Необходимо искать новые формы пропаганды белорусской культуры и науки, научиться делать это интересно и увлекательно.

Президент Беларуси посетовал, что «разного рода деятели» даже «в родной России» не понимают, что происходит в Беларуси.

— Меня в чем упрекают? Что я в Беларуси устроил мягкую белорусизацию. Слушайте, мне что, германизацию здесь устроить? — отметил Александр Лукашенко.

Лукашенко назвал такой подход «заказухой» и посоветовал белорусским ученым и журналистам больше работать, «чтобы россияне знали, что происходит в самой близкой для них стране».