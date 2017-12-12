Сегодня ночью можно наблюдать мощный звездопад

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ночь на 14 декабря ожидается пик метеорного потока Геминиды. Такая информация размещена на сайте Международной метеорной организации.

Увидеть красивый звездопад смогут и белорусы, если небо не будет затянуто тучами. Лучше всего звездопад наблюдать подальше от города, где не мешают фонари и подсветка домов.

Геминиды - один из самых активных потоков за весь год. В момент максимальной его активности ожидается до 100 метеоров в час.

Метеорный поток Геминиды назван в честь созвездия, из которого он, как предполагается, вылетает. Это созвездие Gemini, что переводится с латинского как "Близнецы". В 2017 году самый мощный поток проходит с конца ноября по 18 декабря.-0-