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Сегодня ночью можно наблюдать мощный звездопад

13.12.2017 13:08 — Новости Общества | БелТА  
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13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ночь на 14 декабря ожидается пик метеорного потока Геминиды. Такая информация размещена на сайте Международной метеорной организации.

Увидеть красивый звездопад смогут и белорусы, если небо не будет затянуто тучами. Лучше всего звездопад наблюдать подальше от города, где не мешают фонари и подсветка домов.

Геминиды - один из самых активных потоков за весь год. В момент максимальной его активности ожидается до 100 метеоров в час.

Метеорный поток Геминиды назван в честь созвездия, из которого он, как предполагается, вылетает. Это созвездие Gemini, что переводится с латинского как "Близнецы". В 2017 году самый мощный поток проходит с конца ноября по 18 декабря.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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