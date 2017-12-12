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Лукашенко рассказал, что "крышует" ученых и НАН
13.12.2017 13:18 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Национальную академию наук выработать прозрачные подходы к процессу выборов академиков.
"Подходы к выборам академиков нудно сделать более прозрачными и объективными", — заявил президент на
По его словам, эти почетные звания должны получать действительно достойные ученые, которые имеют свои научные школы и учеников.
"Вы знаете, как я ревностно, тщательно, щепетильно отношусь к ученым, которые контролируют Академию наук, помогаю, не вмешиваюсь излишне. "Крышую" по всем направлениям",- сказал глава государства.
При этом глава государства рассказал о том, что произошло после того, как на минувшей неделе прошли выборы академиков в НАН. Он отметил, что, когда узнал о проведении в НАН очередных выборах академиков и членкоров, принял решение "просто понаблюдать, как это пройдет".
"Думаю, не буду вмешиваться, посмотрю, как это будет происходить", — сказал глава государства.
© Sputnik/ Сергей Гунеев
Однако потом, отметил Лукашенко, "валом полетели жалобы — помогите разобраться".
"Я уже понимаю, что среди талантливых людей, ученых, работников культуры всегда вот эта склока есть. Думаю, пусть все уляжется, утихнет. Но ничего подобного", — возмутился глава государства.
"Неужели вы не можете собраться и в соответствии с нормативными документами сделать все красиво, никого не обижая. Я всегда вас призываю руководствоваться одним принципом — справедливостью", — спросил белорусский лидер.
"Пусть будет жестко, но справедливо. Вам нужно срочно заняться выработкой нормативно-правовой базы", — сказал глава государства, обращаясь к руководству НАН.
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После того, как прошли выборы академиков НАН, на имя главы государства полетели жалобы с просьбами разобраться в научной сфере.
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