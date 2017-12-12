МИНСК, 13 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Национальную академию наук выработать прозрачные подходы к процессу выборов академиков.

"Подходы к выборам академиков нудно сделать более прозрачными и объективными", — заявил президент на заседании Съезда ученых в среду в Минске.

По его словам, эти почетные звания должны получать действительно достойные ученые, которые имеют свои научные школы и учеников.

"Вы знаете, как я ревностно, тщательно, щепетильно отношусь к ученым, которые контролируют Академию наук, помогаю, не вмешиваюсь излишне. "Крышую" по всем направлениям",- сказал глава государства.

При этом глава государства рассказал о том, что произошло после того, как на минувшей неделе прошли выборы академиков в НАН. Он отметил, что, когда узнал о проведении в НАН очередных выборах академиков и членкоров, принял решение "просто понаблюдать, как это пройдет".

"Думаю, не буду вмешиваться, посмотрю, как это будет происходить", — сказал глава государства.



© Sputnik/ Сергей Гунеев Президент потребовал конкретизировать постановку научных задач

Однако потом, отметил Лукашенко, "валом полетели жалобы — помогите разобраться".

"Я уже понимаю, что среди талантливых людей, ученых, работников культуры всегда вот эта склока есть. Думаю, пусть все уляжется, утихнет. Но ничего подобного", — возмутился глава государства.

"Неужели вы не можете собраться и в соответствии с нормативными документами сделать все красиво, никого не обижая. Я всегда вас призываю руководствоваться одним принципом — справедливостью", — спросил белорусский лидер.

"Пусть будет жестко, но справедливо. Вам нужно срочно заняться выработкой нормативно-правовой базы", — сказал глава государства, обращаясь к руководству НАН.