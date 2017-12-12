Лукашенко: Реальный масштаб утечки мозгов оценить сложно

В Беларуси «море вундеркиндов», которых нужно растить для науки, считает Александр Лукашенко. Об этом он заявил на пленарном заседании II Съезда ученых Беларуси.

— Закладывать интерес к науке нужно со школьной скамьи. Зачастую в вузах не знают, сколько одаренных выпускников стало их студентами, цепочка между школой и вузом прерывается, — уверен Александр Лукашенко. — Чтобы вчерашние школьники стали студентами, участвующими в научных исследованиях, а в будущем — аспирантами и молодыми учеными, преподаватели должны уделять внимание буквально каждому из них, это совсем не трудно, особенно в нашей стране. Вам не надо ходить даже по школе, хотя истинный ученый, чтобы найти своих учеников, и в детский сад пойдет.

Александр Лукашенко уверен, что в Беларуси «море вундеркиндов».

— Море! Я с ними встречался постоянно, смотрел на их работы, 3D-принтеры изобретали школьники — и показывали мне эту печать. Так возьмите их к себе, под свое крыло, — обратился президент к ученым, — Чтобы они ко мне не обращались: Александр Григорьевич, помогите.

По мнению президента, не менее острой является проблема утечки мозгов:

— Ее реальный масштаб оценить трудно, поскольку происходит не только внешняя, но и внутренняя интеллектуальная миграция. Многие молодые люди, оставаясь в нашей стране, меняют научную деятельность на высокооплачиваемую работу в сфере бизнеса. Нам необходимо создать для молодого поколения самые благоприятные условия для творчества.