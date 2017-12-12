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Президент: У нас некоторые ректоры забронзовели и поросли тиной, надо перекраивать программу в вузах
13.12.2017 13:27 — Новости Общества | Tut.by
Александр Лукашенко потребовал «перестроить, переделать, перекроить» вузовские программы. На пленарном заседании II Съезда ученых Беларуси он
— С особой болью они отмечали, что не хватает рабочих рук. А рабочие руки, вы знаете, какие — мозговитые, интеллектуальные, умеющие разговаривать со многими современными средствами производства.
По словам президента, айтишники попросили его разрешения «тратить свои деньги на поддержку вузов и преподавателей», чтобы они говорили нужных для них студентов.
— Я говорю: «Да Господь с вами!» Перекрестил их: с завтрашнего дня начинайте. Какие проблемы? — рассказал президент и уточнил. — Что я увидел за этим? Вот они очень востребованные, в основном, производства, компании — очень доходные, прибыльные. Один из них сказал, что он за год лично заплатил только подоходного налога 1 миллион 200 тысяч долларов, не буду называть его фамилию (вероятно,
Однако, считает президент, вузовские преподаватели могу разочаровать спонсоров.
— У нас руководство вузов, ректоры забронзовели и поросли некоторые тиной. Я уже не говорю о преподавателях. Они готовят людей, которые уже сегодня не могут работать, не говоря о завтрашнем дне. У нас многие вузы и преподаватели со своими желтыми конспектами плетутся в хвосте событий.
По мнению президента, вузовская наука и преподавание катастрофически отстали от развития производства и его модернизации.
— В школах заканчиваем этот процесс — надо начинать и в вузах. Надо перестраивать, переделывать, перекраивать программу, надо ориентировать образование на завтрашний день, надо готовить преподавателей, а уже потом ставить вопросы об оплате.
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Президент: У нас некоторые ректоры забронзовели и поросли тиной, надо перекраивать программу в вузах
Александр Лукашенко потребовал "перестроить, переделать, перекроить" вузовские программы.
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