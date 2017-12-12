​Рыжий душ. Сколько агрогородков Могилевщины остро нуждаются в станциях обезжелезивания

180 агрогородков в Могилевской области ждут установки станций обезжелезивания. В одном из них, Кадино под Могилевом, люди из-за ржавой воды не могут даже душ принять, не говоря уже о том, чтобы просто эту воду пить. По программе «Чистая вода» после 2020 года такой ситуации не должно быть ни в одном белорусском доме. Но пока в регионе установили всего семь очистных станций.

Стиральная машина прослужила семье Никитенко всего четыре года. Уже купили новую — подешевле, поскольку все равно долго не выдержит — это знают заранее. Ржавая вода — проблема всего водопровода агрогородка Кадино: уровень железа в ней превышает нормы в три раза.

О проблеме, пожалуй, знают все местные инстанции. Они забросаны коллективными жалобами. Подписей сотни: 2000 человек живут практически на привезенной воде. Коммунальники, со слов людей, отвечают неоднозначно: вроде бы решение о строительстве станции обезжелезивания принято, но при условии, что в бюджете будут деньги. Цена вопроса — больше 100 тыс. рублей. Приблизительно столько же потратили на решение проблем с водой в соседнем агрогородке Восход.

— Сейчас вода у нас светлая в стакане. А раньше невозможно было: нальешь воды — все желтое. И даже стирка. Сколько белья попортили, — рассказывает жительница Восхода Мария Харитонова.

За 100 тыс. рублей в агрогородке не только построили станцию очистки, но и отремонтировали местную водонапорную башню.

— Превышение железа составляло порядка 3 раз. Тогда вода поднималась напрямую через скважину, поставлялась потребителю. После введения в эксплуатацию станции в 2017 году жалобы населения прекратились, вода стала поступать в квартиры гарантированного качества, — сказал начальник отдела водоканализационного хозяйства предприятия «Жилкомхоз» Могилевского района Игорь Кузьмин.

Пока «постоянной прозрачностью» воды из всего регионы могут похвастаться только крупные города: Могилев и Бобруйск. Все остальные — с переменным успехом, но ситуацию в корне должна поменять государственная программа «Чистая вода», согласно которой к 2020 году даже непитьевой воды — не говоря уже о ржавой — в белорусских кранах быть не должно.

— Есть первоочередной список, который состоит из 186 объектов. Из них 115 — таких, где содержание железа в десятки раз превышает норму. Однозначно, это проблема, ее рассматривать надо на республиканском уровне, — говорит начальник отдела управления жилищно-коммунального хозяйства Могилевского облисполкома Андрей Нестеров.

Между тем в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства считают, что выполнение программы идет в графике, хотя и без резких результатов. До финиша осталось три года, рано отказываться от амбициозных планов.

— К 2020 году мы планируем выйти на стопроцентную обеспеченность населения водой надлежащего качества. Это где-то 140 тысяч населенных пунктов и 70 тысяч агрогородков, — отметила начальник управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Марина Толстик.

В следующем году, по планам, в Могилевской области к семи существующим станциям обезжелезивания должны добавиться еще три — в Славгороде, Кричеве, Осиповичах. На объекты потратят деньги не только местных бюджетов, но и займы партнеров. А пока проблему предлагают решать людям самостоятельно: ставить фильтры и периодически их менять. По-другому с ржавчиной справиться вариантов нет.