МИНСК, 13 дек — Sputnik. Певица Шима из Египта получила два года тюрьмы за призывы к разврату в клипе I Have Issues, передает британское издание The Telegraph.

Скандал с новым клипом 25-летней Шимы возник после его публикации в официальном YouTube исполнительницы. В клипе певица предстает в образе школьной учительницы, кокетливо накрашивает губы, эротично ест банан и позирует в нижнем белье на фоне доски в классе.

Позже клип после многочисленных жалоб пользователей был удален с официального канала певицы, а сама она была задержана по подозрению в "разжигании разврата". Певица успела принести официальные извинения и объяснить, что она всего лишь хотела обрести популярность.

Следствие длилось с ноября, и теперь певица проведет два года в тюрьме. Это не первое уголовное преследование в Египте за разжигание разврата в клипах – два года назад две танцовщицы получили по полгода лишения свободы за "безнравственные" видеоролики.