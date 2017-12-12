МИНСК, 13 дек — Sputnik. Минчане требуют вернуть пешеходный переход возле ТЦ "Замок" на проспекте Победителей, где в начале декабря случилось смертельное ДТП, и остановку общественного транспорта "Площадь Государственного флага", соответствующая петиция появилась на сайте "Удобный город" .



© Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома Подробности смертельного ДТП возле "Замка": ЗИЛ не прошел техосмотр

"Требуем вернуть пешеходный переход, а также остановку "Площадь Государственного флага", т.к. данный пешеходный переход не являлся причиной ДТП (предварительно по версии Следственного Комитета у грузовика отказали тормоза на небольшой скорости, а, значит, ДТП и наезд на людей могли произойти в любой части города)", — говорится в обращении.

По словам автора петиции, пешеходный переход нужно вернуть, но при этом правильно настроить работу светофоров. Он также указывает на то, что из-за закрытия пешеходного перехода пожилым людям, людям с ограниченными возможностями, родителям с детскими колясками и другим маломобильным гражданам нужно идти более 400 метров и спускаться в подземный переход, не оборудованный пандусами в соответствии с современными нормами СТБ/СНБ, чтобы попасть в магазин.

В данный момент петицию уже подписали больше тысячи человек.

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Ранее Sputnik провел опрос , как относятся люди к закрытию пешеходного перехода. Большинство опрошенных оказались недовольны таким решением проблемы.

Напомним, что резонансное ДТП на злосчастном пешеходном переходе, в результате которого погибла 11-летняя девочка, и пострадали еще несколько человек, произошло 2 декабря . Из-за отказа тормозов ЗИЛ въехал в пешеходов, переходящих дорогу на зеленый сигнал светофора. Через несколько дней после инцидента переход и остановку общественного транспорта закрыли .