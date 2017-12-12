Артем и София: самые популярные имена в Беларуси

МИНСК, 13 дек — Sputnik. Самые популярные имена для детей в Беларуси в этом году — Артем, Иван, София и Полина, рассказали Sputnik в Министерстве юстиции.

Каждый год в Беларуси совершают более 119 тысяч актов о рождении детей. Специалисты могут поделиться и информацией о самых востребованных именах.

Например, в Минске мальчикам в 2017-м чаще дают следующие имена: Михаил, Артем, Максим, Иван и Даниил. Девочек же чаще всего называют Софиями, Аннами, Мариями, Ксениями или Алисами.

В целом же по Беларуси самые популярные имена мальчиков — Артем, Иван, Матвей, Тимофей, Максим и Александр. Девочек по всей стране называют Софиями, Полинами, Мариями, Алисами, Варварами и Аринами.

Среди более редких имен, которые встречаются в Беларуси: Оскар, Рафаэль, Мишель, Николас, Ренат, Николь, Аделина, Оливия, Софина, Доменика и другие.

Дают, как отметили собеседники Sputnik, иногда родители детям и совсем необычные для Беларуси имена: для мальчиков — Адольф, Клавдий, Матвей, Потапий, Прокофий, Симон, Спиридон, Эрнст, Ян Кароль или Ярополк, а для девочек — Аниса, Апполинария, Валенсия, Версания, Евсения, Есфирь Консуэла, Клавдия, Славяна и Юстина.

Привели в ведомстве и статистику за прошлый год. Так, в 2016-м самыми популярными именами новорожденных белорусов были Александр, Артем, Дмитрий, Иван, Максим, Анастасия, Анна, Дария, Мария и София.