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Артем и София: самые популярные имена в Беларуси

13.12.2017 14:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 дек — Sputnik. Самые популярные имена для детей в Беларуси в этом году — Артем, Иван, София и Полина, рассказали Sputnik в Министерстве юстиции.

Каждый год в Беларуси совершают более 119 тысяч актов о рождении детей. Специалисты могут поделиться и информацией о самых востребованных именах.

Например, в Минске мальчикам в 2017-м чаще дают следующие имена: Михаил, Артем, Максим, Иван и Даниил. Девочек же чаще всего называют Софиями, Аннами, Мариями, Ксениями или Алисами.

В целом же по Беларуси самые популярные имена мальчиков — Артем, Иван, Матвей, Тимофей, Максим и Александр. Девочек по всей стране называют Софиями, Полинами, Мариями, Алисами, Варварами и Аринами.

Среди более редких имен, которые встречаются в Беларуси: Оскар, Рафаэль, Мишель, Николас, Ренат, Николь, Аделина, Оливия, Софина, Доменика и другие.

Дают, как отметили собеседники Sputnik, иногда родители детям и совсем необычные для Беларуси имена: для мальчиков — Адольф, Клавдий, Матвей, Потапий, Прокофий, Симон, Спиридон, Эрнст, Ян Кароль или Ярополк, а для девочек — Аниса, Апполинария, Валенсия, Версания, Евсения, Есфирь Консуэла, Клавдия, Славяна и Юстина.

Привели в ведомстве и статистику за прошлый год. Так, в 2016-м самыми популярными именами новорожденных белорусов были Александр, Артем, Дмитрий, Иван, Максим, Анастасия, Анна, Дария, Мария и София.

 
Теги: Минск
 
 
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Детей в стране называют иногда необычно: Клавдий, Адольф, Есфирь Консуэла и Юстина.

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