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В России могут заблокировать Twitter из-за сайта Ходорковского
13.12.2017 15:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 дек — Sputnik. На территории России может быть заблокирован доступ к социальной сети Twitter, соответствующее предписание было направлено Роскомнадзором разработчикам сервиса микроблогов.
Twitter на территории России может быть заблокирован в случае, если из соцсети в течение суток не будет удален аккаунт Открытой России. Речь идет о сайте общественного сетевого движения, созданного по инициативе бизнесмена и политика Михаила Ходорковского.
© Sputnik / Виктор Толочко
"На основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 11.12.2017 № 27-31-2017/Ид6629-17 о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим информацию, распространяемую с нарушением закона, доступ к информационному ресурсу
Twitter в свою очередь официально уведомил общественную организацию о получении запроса. В Открытой России заметили, что направили ответное письмо в офис соцсети. В ответе подчеркивается, что аккаунт организации в Twitter не распространяет никакой информации с нарушением закона, и что подобные действия Генпрокуратуры и Роскомнадзора можно рассматривать как политическое давление на свободу слова.
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил в интервью
"Мы заблокировали по представлению прокуратуры, по закону о нежелательных организациях, который вступил в силу с 1 декабря. Соответственно все ресурсы организации, которые попадают под этот закон, будут блокироваться", — объяснил Жаров.
Ранее группу Открытой России заблокировала администрация другой соцсети "Одноклассники". В качестве причины указано "нарушение регламента".
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Роскомнадзор направил предписание на адрес ресурса о блокировке сервиса на территории России, если из Twitter в течение суток не будет удален аккаунт Открытой России.
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