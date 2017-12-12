﻿ В России могут заблокировать Twitter из-за сайта Ходорковского. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В России могут заблокировать Twitter из-за сайта Ходорковского

13.12.2017 15:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 13 дек — Sputnik. На территории России может быть заблокирован доступ к социальной сети Twitter, соответствующее предписание было направлено Роскомнадзором разработчикам сервиса микроблогов.

Twitter на территории России может быть заблокирован в случае, если из соцсети в течение суток не будет удален аккаунт Открытой России. Речь идет о сайте общественного сетевого движения, созданного по инициативе бизнесмена и политика Михаила Ходорковского.

В России могут заблокировать Twitter из-за сайта Ходорковского
© Sputnik / Виктор Толочко
Лидия Ермошина о роли соцсетей и радиоэфира накануне местных выборов

"На основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 11.12.2017 № 27-31-2017/Ид6629-17 о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим информацию, распространяемую с нарушением закона, доступ к информационному ресурсу http://twitter.com ограничивается операторами связи на территории Российской Федерации", — цитирует сайт Открытой России уведомление Роскомнадзора.

Twitter в свою очередь официально уведомил общественную организацию о получении запроса. В Открытой России заметили, что направили ответное письмо в офис соцсети. В ответе подчеркивается, что аккаунт организации в Twitter не распространяет никакой информации с нарушением закона, и что подобные действия Генпрокуратуры и Роскомнадзора можно рассматривать как политическое давление на свободу слова.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил в интервью РИА Новости, что ведомство заблокирует все ресурсы Открытой России, которые подпадут под действие закона о нежелательных организациях.

"Мы заблокировали по представлению прокуратуры, по закону о нежелательных организациях, который вступил в силу с 1 декабря. Соответственно все ресурсы организации, которые попадают под этот закон, будут блокироваться", — объяснил Жаров.

Ранее группу Открытой России заблокировала администрация другой соцсети "Одноклассники". В качестве причины указано "нарушение регламента".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Роскомнадзор направил предписание на адрес ресурса о блокировке сервиса на территории России, если из Twitter в течение суток не будет удален аккаунт Открытой России.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Артем и София: самые популярные имена в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика