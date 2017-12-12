В России могут заблокировать Twitter из-за сайта Ходорковского

МИНСК, 13 дек — Sputnik. На территории России может быть заблокирован доступ к социальной сети Twitter, соответствующее предписание было направлено Роскомнадзором разработчикам сервиса микроблогов.

Twitter на территории России может быть заблокирован в случае, если из соцсети в течение суток не будет удален аккаунт Открытой России. Речь идет о сайте общественного сетевого движения, созданного по инициативе бизнесмена и политика Михаила Ходорковского.



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"На основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 11.12.2017 № 27-31-2017/Ид6629-17 о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим информацию, распространяемую с нарушением закона, доступ к информационному ресурсу http://twitter.com ограничивается операторами связи на территории Российской Федерации", — цитирует сайт Открытой России уведомление Роскомнадзора.

Twitter в свою очередь официально уведомил общественную организацию о получении запроса. В Открытой России заметили, что направили ответное письмо в офис соцсети. В ответе подчеркивается, что аккаунт организации в Twitter не распространяет никакой информации с нарушением закона, и что подобные действия Генпрокуратуры и Роскомнадзора можно рассматривать как политическое давление на свободу слова.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил в интервью РИА Новости , что ведомство заблокирует все ресурсы Открытой России, которые подпадут под действие закона о нежелательных организациях.

"Мы заблокировали по представлению прокуратуры, по закону о нежелательных организациях, который вступил в силу с 1 декабря. Соответственно все ресурсы организации, которые попадают под этот закон, будут блокироваться", — объяснил Жаров.

Ранее группу Открытой России заблокировала администрация другой соцсети "Одноклассники". В качестве причины указано "нарушение регламента".