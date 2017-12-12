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Студентка, сбившая на Lexus 11 человек в Харькове, признала свою вину
13.12.2017 15:32 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 дек — Sputnik. Подозреваемая по делу о ДТП c пятью погибшими в Харькове Елена Зайцева признала свою вину на заседании суда, сообщили в эфире телеканала "Прямой".
Авария, в результате которой погибли пять человек и еще шестеро пострадали, произошла 18 октября в Харькове. Lexus под управлением Зайцевой
© Фото: Пресс-служба МВД Украины
В среду прошло заседание суда в Харькове, на котором Зайцева признала свою вину и попросила прощения у родственников пострадавших.
"Я признаю свою вину. Я готова понести наказание, которое даст мне суд. Я искренне сочувствую и прошу у вас прощения. Пожалуйста, простите меня, если сможете. Я действительно скорблю, я молюсь каждый день за всех погибших и пострадавших", — сказала подсудимая.
Зайцева находится под арестом до 16 декабря. Ранее она
Адвокат подсудимой сообщил изданию "Украинская правда", что она не против остаться под стражей и не намерена препятствовать следствию. Также, по данным защиты, в момент аварии Зайцева не находилась под воздействием наркотических веществ.
В отношении Зайцевой возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшего тяжкие последствия. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.
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