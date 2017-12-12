Студентка, сбившая на Lexus 11 человек в Харькове, признала свою вину

МИНСК, 13 дек — Sputnik. Подозреваемая по делу о ДТП c пятью погибшими в Харькове Елена Зайцева признала свою вину на заседании суда, сообщили в эфире телеканала "Прямой".

Авария, в результате которой погибли пять человек и еще шестеро пострадали, произошла 18 октября в Харькове. Lexus под управлением Зайцевой столкнулся с VW Touareg и от удара вылетел на группу прохожих, которые стояли на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Сообщалось, что "Лексус" якобы участвовал в гонке по ночному городу.



© Фото: Пресс-служба МВД Украины ДТП в Харькове: новые подробности страшной трагедии

В среду прошло заседание суда в Харькове, на котором Зайцева признала свою вину и попросила прощения у родственников пострадавших.

"Я признаю свою вину. Я готова понести наказание, которое даст мне суд. Я искренне сочувствую и прошу у вас прощения. Пожалуйста, простите меня, если сможете. Я действительно скорблю, я молюсь каждый день за всех погибших и пострадавших", — сказала подсудимая.

Зайцева находится под арестом до 16 декабря. Ранее она отказывалась от дачи показаний . В среду суд должен принять решение о продлении меры пресечения подозреваемой.

Адвокат подсудимой сообщил изданию "Украинская правда", что она не против остаться под стражей и не намерена препятствовать следствию. Также, по данным защиты, в момент аварии Зайцева не находилась под воздействием наркотических веществ.

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В отношении Зайцевой возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшего тяжкие последствия. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.