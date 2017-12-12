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Продавец интернет-магазина отомстила директору, разместив на сайте вместо товара порноролики

13.12.2017 16:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело за несанкционированный доступ к компьютерной информации. Подробности сообщила официальный представитель ведомства Светлана Сахарова.

Подозреваемая — 24-летняя жительница Витебска. В течение 5 месяцев она работала продавцом в интернет-магазине одного из предприятий.

Интернет-магазин действовал в соцсети 3 года. Доступ к управлению имели только несколько сотрудников. Они администрировали группы, где размещались фотографии продукции, вели розыгрыши призов и переписку с покупателями.

2 ноября директор магазина обнаружила, что на странице, с которой осуществлялось администрирование, удалены 2 группы, 20 альбомов с 3000 наименований товаров и их описанием. Число друзей на странице значительно уменьшилось. Вместо удаленной информации появилось около 10 роликов, предположительно, порнографического содержания. При этом страница взломана не была.

Сотрудники милиции установили, по какому адресу находился пользователь, который несанкционированно зашел на страницу интернет-магазина. Подозреваемой оказалась 24-летняя продавец. Она пояснила, что, воспользовавшись имевшимся у нее логином и паролем, решила отомстить директору, с которой у нее возник конфликт.

Возбуждено уголовное дело за несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из корыстной или иной личной заинтересованности.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 21
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Интернет-магазин действовал в соцсети 3 года. Доступ к управлению имели только несколько сотрудников.

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