Мастер из Добруша сделал подарок Медведеву – резной ларец

МИНСК, 13 дек – Sputnik. Сувенир добрушского мастера Валерия Минкова подарили председателю российского правительства Дмитрию Медведеву, сообщила в среду газета " Добрушский край ".

Медведев приезжал в Гомель на минувшей неделе для участия в Совете министров Союзного государства . Как выяснилось, глава правительства РФ получил в Беларуси приятные сувениры.

Как сообщила региональная газета, Медведеву подарили работу мастера Валерия Минкова вместе с оригинальным неглюбским рушником.

"Подарок был сродни тому, что вручали Александру Лукашенко в минувшем году в Ельске. Отличающийся только формой и размером ларец также изготовлен без использования гвоздей и крепежного материала в технике ажурной резьбы", – рассказал изданию Минков.

В центре сюжета на ларце – белорусские дубы-богатыри. Также в рисунке присутствуют листья и желуди.

Как рассказали мастеру, российский премьер подарок белорусского умельца оценил.

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