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Мастер из Добруша сделал подарок Медведеву – резной ларец
13.12.2017 16:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 дек – Sputnik. Сувенир добрушского мастера Валерия Минкова подарили председателю российского правительства Дмитрию Медведеву, сообщила в среду газета "
© Sputnik / Мария Амелина
Медведев приезжал в Гомель на минувшей неделе для участия в
Как сообщила региональная газета, Медведеву подарили работу мастера Валерия Минкова вместе с оригинальным неглюбским рушником.
"Подарок был сродни тому, что вручали Александру Лукашенко в минувшем году в Ельске. Отличающийся только формой и размером ларец также изготовлен без использования гвоздей и крепежного материала в технике ажурной резьбы", – рассказал изданию Минков.
В центре сюжета на ларце – белорусские дубы-богатыри. Также в рисунке присутствуют листья и желуди.
Как рассказали мастеру, российский премьер подарок белорусского умельца оценил.
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Российский премьер получил в Гомеле от народных умельцев неглюбский рушник и ларец из дерева.
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