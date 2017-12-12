Дополнительный поезд до Львова на новогодние праздники запустит БЖД

МИНСК, 13 дек — Sputnik. В период новогодних праздников по маршруту Минск — Львов — Минск будет курсировать дополнительный поезд № 461/462, об этом сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги.



rw.by/Александр Бачило БЖД с 10 декабря вводит новый график пассажирских поездов

Дополнительный поезд №461 из Минска отправится 28 декабря в 17:38 и прибудет во Львов 29 декабря в 5:32. По пути следования будет останавливаться на станциях Столбцы, Барановичи-Полесские, Ганцевичи, Лунинец, Припять, Горынь, Удрицк, Милячи, Здолбунов. Обратно поезд №462 выедет из Львова в этот же день в 17:20, а прибудет в Минск 30 декабря в 9:21.

БЖД уже назначила 7 дополнительных пар поездов международного сообщения по самым популярным маршрутам в период рождественских и новогодних праздников: Барановичи – Москва – Брест, Минск – Вильнюс – Минск, Минск – Львов – Минск, Калининград – Минск – Москва, Москва – Брест – Смоленск.

Если возникнет необходимость, Белорусская железная дорога продолжит вводить дополнительные поезда на праздники с учетом роста пассажиропотока.